六四32︱後國安法年代的世代諒解　李傲然：已無空間作路線之爭

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-04 08:00

今日（6月4日）是六四事件32周年，是《港區國安法》生效後首次。對香港人來說，六四事件是難以忘記的歷史傷痕，然而今年政府再以疫情為由禁止集會；紀念六四活動的台柱支聯會，亦面臨前所未有政治壓力，部分口號被指違反國安法，前途堪憂，以至六四事件日後能否在公眾集會悼念，亦成疑問。這種政治局面，曾經和上一輩「分家」紀念的年輕一輩看在眼裡，相信別是一番滋味在心頭。 曾自發在尖沙咀舉辦另一場六四集會的油尖旺區議員李傲然，今年再次接受《香港01》訪問，談及對六四的感悟。他認為在如今政治局勢下，會對「愛國、大中華」的上一代更多體諒和理解，彼此唇亡齒寒，「再分那麼多路線已有點多餘」。 他認為，兩代人對六四的感受，始終受限於歷史時空，無可避免有所不同，但以近日政治局面看來，連六四歷史日後會否被當成「假資訊」，禁止紀念和討論都不知道，已沒有空間再作路線之爭。

指六四集會為「一國兩制的重要指標」

李傲然首先質疑，政府今年禁止六四集會，實際上與疫情無關：「（政府專家顧問）袁國勇說過，第四波疫情已完結。警方宣布反對集會後不久，（保安局局長）李家超就發出新聞稿，說參與這個集會違法、最高可判監5年。重點是，政府這樣做，到底想向公眾發放什麼訊息？」

他提到，去年參與六四集會的黃之鋒、梁凱晴等人，都被判處監禁，官員又事先出言放話不得參與今年的集會，反問政府到底是否想發放訊息，連和平集會都開始「此路不通」：「過去30年來，維園集會風雨不改，有幾年低潮期，人數寥寥幾萬人，但這是溫和人士表達意見訴求的機會，是否連這個都容不下？」

他認為，六四集會能否繼續舉行、市民能否繼續公開紀念六四歷史，是「一國兩制」的重要指標：「六四在中國大陸（內地），是一件不能討論的事情，你在百度搜尋一下，完全找不到相關資訊。當然，他們（內地人民）可能也知道這麼一件事，但大家的理解未必一樣，他們可能只會覺得是『歷史事件，要向前看』，但香港人會拒絕遺忘。這（能否繼續六四集會）是反映著『一國兩制』是否持之以恆運作下去，也是集會的自由，如果（政府）不同意，就不讓大家搞集會，這其實違反不少人對『一國兩制』的認知。當連香港都不能紀念六四，到底香港會否就此變成一個普通的中國城市呢？」

李傲然認為，從北京角度，如果香港人都選擇遺忘六四歷史，其實同時象徵港人對在中國國土裡發生的事件，情懷愈來愈淡薄，反而與「維繫港人的大中華情懷」有所矛盾，這一點值得所有人思考清楚。

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如日後六四被當「假資訊」不意外

《國安法》去年在港實施後，主張「結束一黨專政」的支聯會陷入政治風眼，有建制派人士指控支聯會綱領違反國安法，呼籲民主派盡快與支聯會切割，亦有內地學者指保安局應要求支聯會刪改綱領，否則取締。對六四事件的描述，近年開始出現認同官方說法的情況，港區人大代表馬逢國近日指，據官方版本，天安門廣場之外有發生死傷事件，而天安門廣場，官方報道是沒有死人，「愈來愈接受天安門廣場無死人這個事實」，又說坊間有很多「假訊息」。

一江之隔的澳門，近日當局指「追究屠城責任」、「結束一黨專政」等口號涉煽動顛覆政權及，而「屠城」等字眼屬「虛假宣傳」，因而禁止紀念活動。基於上述背景，香港市民容易衍生一個疑問：六四集會是否自此成為絕唱？日後港人紀念六四歷史，會否被當成「假資訊」？

「先別說明年六四有沒有機會（再辦紀念活動），就連64日之後發生什事，我和你都不知道吧。」李傲然苦笑說。他指，眼見香港政治言論空間減少、教科書又要加入國家安全教學，「有很多學者、知識分子都會擔心，香港再這樣下去，會否有一些歷史事件被遺忘呢？今日沒有，不代表之後沒有。只能說，如果出現這些事情，我不會感到意外。」

更願意理解上一代愛國情懷

本土派、傳統泛民過去就悼念六四有不少爭拗，在現時政治環境下，李傲然承認會對愛國、大中華思想的上一代有更多了解，保持包容和胸襟。他引述支聯會主席李卓人早前在10.1集結案的求情信內容：「我爭取中國民主改革已40多年。這是我的苦戀，愛國是那麼沉重。我記得有位傷痕文學作家白樺曾悲傷地說︰『您愛國家，可是國家愛您嗎？』」李傲然指，對於李卓人那一代愛國民主派而言，愛中國、愛人民是一種深入骨髓的想法，會表示理解，只是覺得「襄王有夢，神女無心」。

李傲然強調，不會用「和解」、「世代爭論」這些詞語，因為以往兩代人有不同想法是十分平常的，不能說是什麼大矛盾，只不過現時眼見愛國的上一代和年輕人受著同樣的政治壓力、六四日後是否能紀念、支聯會會否被取締都成疑問，會比起以往更願意體諒他們。「大家都拒絕遺忘六四歷史，出發點是一致的。而當去到一個唇亡齒寒的地步、（全國港澳研究會理事）田飛龍明說要取締支聯會，再分那麼多路線，已經有點多餘，算是『路見不平，拔刀相助』吧。活在今日的香港，大家都沒有本錢和空間，再作路線之爭了，爭取更多生存空間，才是最重要。」

在2019年或之前，六四集會一向在維園風雨不改舉行，惟近兩年都被警方禁止。（資料圖片）

以自己方式記住歷史 願大眾毋忘

被問到今年六四當日有何計劃，李傲然表示，會堅持「絕不遺忘歷史」的原則，以自己的方式保留這個記憶，「我會用自己的方式，自行記住這個重要的日子。希望大家都不要忘記這件事曾經發生過。」