政壇諸事町︳陸頌雄外賣「步兵」初體驗　多次險仆倒憂零工欠保障

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-14 20:31

食物外送平台近年大行期道，加入成為外賣員的門檻不高，吸引不少人加入成為零散工。工聯會勞工界立法會議員陸頌雄近日亦嘗試擔任一日外賣員，工作3小時體驗外賣員的工作情況。 陸頌雄在工作結束後指，自己多次險些跌倒，在完成3張訂單後賺了一百多元，認為工作並不容易，要向其他外賣從業員致敬。他又在最後指工聯會正研究提高相關零散工的勞工保障，並促使政府作有關研究。

陸頌雄早前親身體驗擔任食物外送平台「步兵」，在其熟悉的屯門接下3小時送外賣工作。他的首宗交易送壽司只賺得34.12元，坦言「比最低工資更低」，其後更被外送平台軟件指他未有接單數宗，故暫停其接單15分鐘。

陸頌雄向鏡頭透露，原來他自己從未光顧食物外送平台，因認為食物被加錢並不化算，而且他曾接過從業者投訴工作期間受傷不獲賠，令他心中不自覺抵制。

促政府研究保障零散工勞工權益

在外送期間，陸頌雄在鏡頭面前一度在街上「差錯腳」，差點「仆親」。他在片段最後指自己原來已試過數次險些仆倒，相信如果踏單車或者駕駛電單車送外賣的風險更高，而從事外賣員又沒有工傷保障、勞工法例的保障、年假等福利，所以工聯會將有一系列相關研究，認為最重要是政府亦「落水」研究。