紀常會倡調高紀律部隊多個職級人工　警員起薪點達2.6萬元

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-06-23 18:33

「紀律人員薪俸及服務條件常務委員會」表示，已向行政長官呈交《紀律部隊職系架構檢討報告書》，包括建議調高紀律部隊多個職級的薪點，並為表現良好的紀律部隊人員增設1至2個跳薪點。 紀常會建議，將初級警務人員的起薪點，調高1個薪點、頂薪點高2個薪點。以警隊為例，報告建議員佐級警員的起薪點由25,380元加至26,190元，增加810元，頂薪更可增至38,365港元；督察的起薪點則由44,910元，增至47,080元，增加2170元。 特首林鄭月娥歡迎報告書，已指示公務員事務局盡快諮詢相關持份者並考慮報告書的分析和建議，務求在本立法年度內尋求立法會批准改善職系架構。

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紀常會建議，將初級警務人員的起薪點，調高1個薪點、頂薪點高2個薪點。警長方面，將起薪點提高2個薪點，頂薪點提高4個薪點。警署警長的起薪點則提高2個薪點，頂薪點調高3個薪點，此職位調高後的頂薪點，定於「警務人員薪級表」的新設薪點，月薪約為69,500多元。

至於督察及警司職系，非首長級主任級職級的最低薪點及頂薪點，均分別提高1個薪點；以及在「警務人員薪級表」第55點，新增1個增薪點，以提高總警司職級的頂薪點。



紀常會主席崔康常表示，紀律部隊職系架構檢討涵蓋約63,000名紀律部隊人員，分屬29個職系和超過100個職級。他指職系架構檢討期間，審視各紀律部隊的獨特情況，並特別考慮過去10年他們在職責性質及運作環境方面遇到的重大挑戰，亦審視了紀律部隊就招聘、挽留人手、士氣情況等。

他相信若建議落實，與各個紀律部隊工作固有的複雜性及艱辛相吻合，亦因此更能吸引、挽留和激勵有合適才幹的人才。

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紀律部隊辭職率高於整體公務員



報告又建議，為因公受傷，以至喪失工作能力而離職的廉署人員，提供終身醫療和牙科福利。

報告指，截止去年3月底，警務處、懲教署、廉政公署及政府飛行服務隊的空缺率，以及過去3年的平均辭職率，都高於整體公務員。委員會認為，過去10年政府制定不少新法例，執法人員要適應新的工作模式，工作環境遇到重大轉變及挑戰，調高薪點可確保紀律部隊能吸引及挽留人才。

特首林鄭月娥與一眾官員今日交代最新防疫措施。（羅君豪攝）

林鄭：尋求本立法年度立會通過

特首鄭月娥發聲明，指上一次紀律部隊職系架構檢討於2008年完成，過去10年香港社會、經濟、科技發展和環境經歷了相當大的轉變，為紀律部隊的工作性質和工作量帶來一定影響。



她已指示公務員事務局盡快諮詢相關持份者並考慮報告書的分析和建議，務求在本立法年度內尋求立法會批准改善職系架構，又感謝所有紀律部隊的同事面對艱辛仍然不屈不撓、精誠團結、勇於承擔。

政府發言人表示，政府會詳細研究檢討結果及建議，並諮詢持份者包括紀律部隊部門、職系職方等，政府會盡快就如何跟進報告書提出建議，並呈交行政長官會同行政會議作最後決定，目標是在今立法年度內尋求立法會人事編制小組委員會及財務委員會批准最終建議。