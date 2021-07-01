習講話分析｜劉兆佳料維護國安責任更重大　23條或網絡安全成重點

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-07-01 17:29

中國共產黨成立100周年，中共中央總書記、國家主席習近平今日（1日）在北京天安門舉行的黨慶大會發表講話，提到全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，落實中央對香港、澳門特別行政區全面管治權；落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。 全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，習近平講話顯示中央對港方針延續，但在外部勢力加大壓迫中國的情況下，預料香港維護國家安全責任更重大，《基本法》23條立法或網絡安全將成為重點工作。 全國人大常委譚耀宗指，中央對港政策、方針無大轉變，習近平要求繼續落實維護國家安全制度機制，及維護社會大局穩定，相信日後的政策會圍繞有關方向落實。

習未提新說法 劉兆佳：中央對港政策延續

劉兆佳表示，習近平講話中有關香港部分，屬中共十九屆四中全會的內容，顯示中央對港方針政策延續，沒有新政策提出，將繼續結合中央全面管治權及特區高度自治，有效維護國家安全。

習近平在講話中提到，中國人民絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役。劉兆佳指，習近平的講話反映，在過去一段時間，外部勢力加大壓迫中國，因此香港維護國家安全的責任更重大，中央將更致力完善香港法律制度及執行機制，料日後更重視23條立法和網絡安全等方面。

劉兆佳。（歐嘉樂攝）

23條立法已非敏感課題

他續指，23條立法現時已非敏感課題，而是順理成章、不能逃避的責任，相信在反對聲音大幅壓縮下，議會由愛國者主導，立法過程較順暢，23條立法較容易處理，關鍵在於特區政府何時準備好立法工作。

他說，中國過去在外交、軍事等方面採取強硬態度應對，今次習近平講話為警告國際社會，中國已經強大起來，縱使不會主動挑起衝突，但面對不公時不會忍讓，將予以強烈反擊。

譚耀宗。（資料圖片）

譚耀宗：中央對港政策、方針無大轉變

譚耀宗表示，過去有人強調「一國」或者「兩制」並不全面，執行時曾出現「走歪」或者「偏離」的情況，習近平針對當前實際環境和情勢，指出關鍵和重點，說法具現實意義。

他指習近平重視本港的情況，並重申對港政策、方針和大方向沒有改變，由於已制訂《港區國安法》，因此習近平要求繼續落實維護國家安全制度機制，及維護社會大局穩定，估計日後的政策會圍繞相關方向落實。

葉國謙認為，習近平的講話內容令人鼓舞，亦肯定了香港經歷《港區國安法》立法及完善選舉制度後，回復社會秩序，保持繁榮穩定的局面。（資料圖片）

葉國謙料注重《國安法》執行及新選舉制度

港區人大代表、行政會議成員葉國謙認為，習近平的講話內容令人鼓舞，亦肯定了香港經歷《港區國安法》立法及完善選舉制度後，回復社會秩序，保持繁榮穩定的局面。他說，《國安法》及完善選舉制度已是非常有效的措施，相信中央未來重點會放在如何有效執行這兩套制度。

他稱，美國霸權主義日盛，近期針對中國實施制裁，今次習近平的講話代表着中國人民不怕強權的精神，「人不犯我我不犯人」，而非威脅其他國家，中國自身要強大才可以保持其國際地位。

有資深建制派指，習近平的講話提及的落實全面管治權，以及維護國安機制，以往在不同場合已有著墨，今次沒提出新說法，反映中央現時對港政策會延續，在香港各方面的改革工作會持續一段時間，在法律上要繼續完善維護國安機制，在教育、媒體等方面亦要下功夫。

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