書展講座討論房屋問題　屈穎妍批官員避事　促聽取市民意見

書展今日（17日）舉辦「立足大視野，變革新香港」講座，邀請了前浸會大學協理副校長楊志剛，民主黨創黨成員、律師陳莊勤，知名專欄作家屈穎妍，香港珠海學院一帶一路研究所所長陳文鴻，資深傳媒人潘麗瓊，教育評議會執委會主席何漢權等人介紹新書，並就香港社會現況及未來發展進行分享，包括引述國務院港澳辦主任夏寶龍昨日在全國港澳研究會的專題研討會中提出，香港未來「不會再有籠屋、劏房」。



何漢權估計5至10年內可告別劏房、籠屋

對於夏寶龍提到的「告別劏房和籠屋」，昨日亦有出席專題研討會的何漢權認為，「雖然只有一句說話，但很關鍵」。他指，這是首次有國家領導人詳細提到香港住屋問題，稱這不是「忠告」，而是「要求」，所以認為在5至10年內可以達成目標。何漢權又提到，劏房和籠屋問題由殖民地時代至今仍未能解決，是「香港之恥」，他認為在中央政府的高度要求下，房屋問題是「樂觀中可奮鬥，成就可期」。

陳莊勤回應指，當年習近平一句「中國要脫貧」，中國各地官員便立即行動，不能說不行，他認為，由於香港官員與內地官員辦事方式並不同，指香港官員「終日只談可行性研究，結果只是一事無成」。陳莊勤認為中央既然擁有全面管治權，便要給出一個任務限期，行政長官不容說不行。

陳文鴻：不能空說口號 政策仍要實際可行

陳文鴻認為，事情並不是如此簡單，即使中央政府直接下令，政策可能寫到出來，但執行上卻未必順利可行。他直言，不能只高呼「3年上樓」等政治口號，「做唔到就落台，落咗台又點呢？」希望大眾要明白香港現實面對的問題。

屈穎妍認為香港官員遇到問題是「逢山繞道，遇河拆橋」，並沒有想方法解決難題。她亦 質疑為何只管制劏房的租金，「是不是變相認定劏房是對的？」屈穎妍又說，過去有太多建制派人士只會「拍手掌」支持政府，但從不敢指出錯處，認為市民大眾已提出了多個解決方案，希望政府能聽取，她又期望政府仿效內地官員，重新掛上「為人民服務」的招牌。

潘麗瓊、楊志剛：香港應向內地學習

潘麗瓊則認為，香港在防疫及科技上比內地「落後至少十年」，形容是一場「龜兔賽跑」，香港應該放下傲慢，向內地學習。楊志剛亦表示同意，他說看見現時深圳發展蓬勃，香港應虛心學習。

今屆書展會延續以「心靈勵志」為年度主題，並以「從香港閱讀世界──洗滌心靈鼓舞人生再啟航」點題，設有八大講座系列，包括「名作家講座系列」、「本地文化歷史」及「兒童及青年閱讀」等。