曾鈺成嘆15年政改失敗　糟蹋普選機會：時不再來　再𦧲地都無用

立法會前曾鈺成今日（18日）出席「回望主席八年立會風雲」書展講座，大談往日議會工作感悟。他表示，最大感觸是回看2015年政改、普選行政長官方案失敗，指當時中央給予香港大好機會，卻被糟蹋，因此新書《主席八年》下冊亦取名《時不再來》。他認為該次政改失敗改變了香港的命運，是導致近年社會動盪的因素之一。



靠回憶往事脫離現實 平衡情緒

曾鈺成發布新書《主席八年》，共上下兩冊，上冊主要講述前四年主席生涯、市民未必熟知的立法會程序和規則，下冊則以「講故仔」為主。他說原本期待去年發布及舉行講座，惜疫情原因未能完成，很高興今年有機會舉辦活動，藉機會感謝立法會秘書處8年來的專業支援。

他從2019年6月開始執筆，形容回憶過去8年的日子是逃避現實、平衡情緒的方法。他指反修例事件是回歸以來前所未有的大變化，回想起往昔與同事共事，找回舊日的新聞與資料，讓他彷如進入另一個宇宙。然而現實發生的新聞，令他身處兩個截然不同的宇宙徘徊，感覺很複雜。

曾鈺成。（李澤彤攝）

惋惜政改失敗 曾鈺成：時不再來

曾鈺成數次提及2012至2016年間的第三次、即最後一次政制改革，認為是「相當驚心動魄」及有最大感觸，形容該次改革比小說更曲折和戲劇化。

他指當時辯論當中有4名泛民主派議員未有表明會否投反對票，剛好建制派正正欠4票通過法案，以為有機會通過，結果臨表決時建制派拉隊離開會議廳，卻沒有成功令法定人數不足，反而變成「建制甩轆」，大比數輸。他稱倘若當時建制派沒有離開，分分鐘能夠通過，又認為政改無法通過直接導致近兩年的社會及政治變化，「如果政改方案通過，香港現在肯定不是這樣。」

他指當年中央給予很好的機會，甚至兩次派員單獨與泛民主派溝通，希望政改方案能夠通過，但最後機會被糟蹋，「時不再來就是這個意思」。他直言，現時已經揭開了新一頁，「再𦧲地都無用」，最重要是在新出境如何繼續向前走。

被問到議會架構改變會否帶來新出路，曾鈺成未有正面回應。（李澤彤攝）

指不愛國者不能控制政權機關

有人問曾鈺成對日前國務院港澳辦主任夏寶龍提及「愛國者」標準的看法，他指2019年後半是「無政府狀態」，舉例指示威者在馬路放鐵欄不讓過路，以及「35+」初選案中有人明言會癱瘓政府，沒有政府能夠接受這種狀態，故此中央必須保證「愛國者治港」，不能夠讓不愛國的人掌控政權機關。

被問到議會架構改變會否帶來新出路，曾鈺成未有正面回應，只說要確實產生、實踐、運作後才會知道，因社會及議會文化時刻在變，正如以往議員只會「掟蕉」，現時卻投擲穢物，認為直接比較並不公道。