夏寶龍要求治港者「幹成事」　劉兆佳：提可量化要求　非批評港府

國務院港澳辧主任夏寶龍7月16日的講話全文今（30日）曝光，對管治者要求方面，夏寶龍拋出五大問題，包括「能不能堅守為民情懷？」、「能不能破解香港深層次矛盾和問題？」、「能不能在新的歷史起點上實現香港更好發展？」等。

夏寶龍指出，這些問題對管治者提出了新的更高要求，並稱管治者「不僅要想幹事，還要會幹事、能幹事、幹成事。」

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，中央期望特區政府以民眾福祉為軸心，處理民眾關心的問題，尤其是房屋問題。他認為，夏寶龍並非刻意批評特區政府，只是目前情況與願景有落差，中方向香港管治者提出可量化的要求。他又指，中國受到美國等西方國家威脅，迫切要處理好香港問題，以免香港成為西方國家的話柄。



夏寶龍就管治者要求拋出五大問題，即「能不能始終把握好香港『一國兩制』實踐的大方向？能不能堅守為民情懷？能不能破解香港深層次矛盾和問題？能不能在日益激烈的國際競爭環境中鞏固和提升香港的競爭力？能不能在新的歷史起點上實現香港更好發展？」

劉兆佳認為，夏講話中提到的「為民情懷」，是要符合中國共產黨的立黨初心，以民眾福址為軸，解決香港的深層次問題，當中土地房屋問題是重中之重。

他指，中央認為過去香港因深層次矛盾造成民怨，才出現反中亂港份子，改革選舉制度後，反中亂港勢力受壓抑，社會恢復穩定，行政立法關係順暢，中央期望特區政府聯合愛國者「做實事」，融入國家發展大局，提升特區管治威信，讓港人對前景有憧憬，加強國家認同感。

劉：中央向治港者提可量化要求 日後按成效問責

至於夏寶龍提到管治者「不僅要想幹事」，還要「會幹事、能幹事、幹成事」是否不滿現屆特區政府施政，劉兆佳認為夏並非刻意批評特區政府，只是香港情況與願景有落差。他提到，中共中央十九大報告將「堅持『一國兩制』和推進祖國統一」列為新時代中國特色社會主義的基本方略之一，若「一國兩制」實踐失敗，將影響民族復興事業，中央有迫切性處理好香港問題，因此對香港管治者訂定可量化的具體要求，希望治港者做出成績，日後按可量化的指標問責。

劉兆佳續指，中方要處理好香港問題，並非單是本地事務，而是牽涉到國家及國際關係的層面，因中方面對美國等西方國家的威脅，西方國家借香港大造文章，損害香港國際聲譽，為免香港被美國當作棋子，為中國製造麻煩，中方迫切希望解決香港問題。