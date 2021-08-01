分析｜夏寶龍講話反映港府未「幹成事」　管治者須提高執行力

國務院港澳辦主任夏寶龍7月16日在《港區國安法》實施一周年研討會上發表講話，全文昨日終於曝光，提到管治者「不僅要想幹事，還要會幹事、能幹事、幹成事。」

政府解決社會深層次矛盾的能力向來令人不滿，劏房、貧富懸殊等問題更是日益嚴重，夏寶龍等中央官員對香港事務的講話，針對事項愈來愈精細。政界、學者均認為，夏寶龍言論顯示政府辦事能力不足，大有改善空間。

事實上，港區國安法落實已一年，夏寶龍的講話亦反映中央的重點，已開始由國安法轉移至尋找治港人才方面，進一步了說明香港管治者所需條件。



何建宗：戰略思維、調查研究正是現屆弱點

全國港澳研究會理事、一國兩制青年論壇創辦人兼主席何建宗指出，現屆政府從政策醞釀期就有不足。夏寶龍指管治者應「具有戰略思維和宏闊眼光，注重調查研究和科學決策」，何建宗認為正正是本屆政府的弱點，「連中央政策組都取消咗」，防疫措施亦朝令夕改，似乎無法讓市民理解政府的決策是基於調查研究和科學決策。

他說，決策過程就似「生命周期」，首先要有調查研究和科學決策，才會有好的政策出台，這是「上游」，「中游」則是諮詢市民和溝通，最後「下游」則是立法會通過，現在「上游」和「中游」都不足，「就算過到都未必是好政策」。「喺戰略思維、調查研究做好啲，出嘅政策就會正啲，政策更加容易說服市民，亦容易過立法會。」

修例風波後鮮有落區諮詢 「政策要畀市民感受到」

何建宗特別點出，夏寶龍說話中的一段：「特別是要聚焦廣大市民關注的事，花大力氣採取務實有效的辦法加以解決，每年辦幾件讓廣大市民看得見、摸得著、感受得到的實事，以施政業績取信於民。」他說，政府本來的強項是諮詢市民，但自2019年修例風波之後，政策諮詢中斷，看不到政府落區與市民討論政策。

他說，現在連中央都看到問題所在，就連中聯辦主任駱惠寧都在2020年10月1日落區探訪基層市民，中聯辦更於今年7月1日「總動員」探訪全港18區基層戶，提醒政府做政策「不只是一堆政策、一堆數字、一堆撥款，而是真係要畀市民感受到。」

何建宗認為中央已不耐煩 港府應反思

何建宗表示，夏寶龍7月16日的講話內容，連繫到2月22日的講話，當時指「愛國者治港」原則是「誰來管」的問題，7月中講話則是「管甚麼」及「如何管」。至於管治者應「管甚麼」，何認為夏寶龍很關心住房問題，要下決心去解決劏房。

從夏寶龍言論中，何建宗分析，可以看出中央政府對香港管治「唔係好耐煩」，當中的五項要求都是從政者的基本，「點解政府做唔到要中央提點呢？」他認為政府好應該反思一下。

朱兆麟：高官換人及夏寶龍言論 均反映執行力不足

香港可持續發展研究中心創辦人、全國港澳研究會會員朱兆麟表示，夏寶龍的「新的更高要求」，主要是對下一屆政府官員提出，要求不能只是制定政策，還要有良好的執行能力，要「做好件事」。

朱兆麟指，這項要求與近期政府高官換人可謂「一脈相承」：「李家超擔任政務司司長、鄧炳強擔任保安局局長，就是要提高政府的執行能力。」他說，過去政府高官多由政務官出身，有制定政策的能力，但執行力明顯不足，「你睇吓過往幾任保安局局長，都冇大力推動《基本法》23條立法」，而紀律部隊出身的官員執行力強，只有「做與不做」，不會考慮太多，「鄧炳強上任後就說23條立法愈快完成愈好。」

料下屆政府用人要求高 需懂制定政策及高執行力

朱兆麟表示，從換人及夏寶龍講話，可以看出中央希望現屆政府提高辦事效率，盡快推出已研究的政策。至於下屆政府，選拔人才的要求會高很多，「不單止要制定政策，還要有能力做好諮詢、將政策做好」，預期新一屆政府明年上台，經過磨合階段後，2023年會見到不少新政出台。他笑言，部份現屆政府官員已經明白夏寶龍的要求，工作明顯加快，「例如劏房租管，現在的着眼點僅是加幅上限是10%還是15%，已經是必須推行的政策。」

何建宗亦認為，現屆政府經過反修例等事件，已經耽誤很多時間，現在雖然只剩下一年任期，但仍可以有作為，因香港問題「無咩新嘢」，早些做諮詢可為下一屆施政奠定基礎。