鄭州水災｜民建聯籌500萬元振災　五大建制政黨至少共捐近千萬

河南省鄭州市上月發生罕見暴雨，造成多人死傷，本港多個政黨及政界人士發起捐款行動，支援受災地區及災民。民建聯發起「一方有難，八方支援」籌款行動，共籌得500萬元，民建聯領導層今（2日）將善款支票交予中聯辦副主任何靖，由中聯辦將善款轉交河南省相關部門。



500萬元善款今交予中聯辦

民建聯上月發起籌款行動，形容河南災情觸動人心，故發起籌款行動賑濟河南災民，善款將經由中聯辦轉交河南省相關部門，呼籲港人即使不能到災場協助救援，亦可通過捐款形式表達對河南災民的支持。

民建聯表示，截至7月31日，該黨共籌得善款500萬元，善款今由民建聯主席李慧琼、監委會主席盧文端、副主席陳克勤、陳勇及陳學鋒、副秘書長葉傲冬交予何端及中聯辦社工部部長梁建，再由中聯辦將善款轉交河南省相關部門。

工聯會從「香港工會聯合會救災慈善基金」緊急撥出30萬港元救災。（工聯會Facebook）

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工聯會早前從「香港工會聯合會救災慈善基金」緊急撥出30萬元救災，超過520箱包括應急燈丶壓縮餅乾丶即食麵丶樽裝飲用水等物資，已於上月底由貨車專車直接運到河南。

上月底，經民聯多名立法會議員、港區人大代表、全國政協委員合共捐款100萬港元，由經民聯主席盧偉國、副主席林健鋒、梁美芬和青委會副主席林顥，向中聯辦遞交有關支票，由中聯辦副主任譚鐵牛代為接收，盧偉國當時表示，香港市民與內地同胞血濃於水，經民聯成員不但捐款支持賑災，表達心意，呼籲社會各界展現守望相助的精神，透過各種形式積極表達對同胞的關愛和支持。

自由黨捐50萬元 工聯會捐逾500箱物質

自由黨賑災基金亦撥捐50萬港元，以支援河南省救災工作，並向受災同胞致以慰問關懷。新民黨早前亦向中聯辦賑災專戶，捐款128萬元，黨主席葉劉淑儀以私人名義另捐50萬元。