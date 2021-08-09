持續更新．選委會｜梁定邦報名戰法律界　DayDayCook創辦人參選

選委會界別分組選舉9月舉行，提名期上周五（8月6日）已展開。今日（9日）繼續有各界人士前往政府總部提交提名表格。金利豐金融行政總裁朱李月華率領17人名單，報名出戰金融服務界；財經事務及庫務局前局長陳家強報名出戰金融界選委。

美心集團創辦人伍沾德長女、港區婦聯代表聯誼會榮譽顧問伍淑清現身政府總部，報名參選商界（二）界別。《香港01》將持續更新現場情況。



法律界15人名單出選 包括梁定邦、彭韻僖

律師會會長彭韻僖、監警會前主席梁定邦今天下午先後現身，報名參選法律界選委。梁定邦指，他與彭韻僖等人經商討後，決定參選法律界選委，找了律師會前會長劉漢銓幫忙協調15人名單。他認為參選是盡公民責任，沒特別與中聯辦溝通，但中聯辦知情。

劉漢銓指，完善香港選舉制度對香港十分重要，因新制下確保「愛國者治港」，確保「一國兩制」行穩致遠，稱15人名單涵蓋老、中、青，期望當選後能盡力做好工作，選出愛國者治港的議員及特首，並鞏固法治精神，同時為業界爭取更大發展空間。

被問到如何看待月底舉行的律師會理事會改選，劉漢銓稱，他較重視專業性，認為人選須要有良好的專業能力，不可「時時講政治」，提到自己在理事會工作多年，指須做很多實務工作，故專業性非常重要。

對於有人擔心，一旦「專業派」無法取得理事會過半數席位，政府或收回律師會部分權力，劉漢銓回應指，法律專業是所有社會不可或缺，若法律界無法履行職能，政府一定要想辦法，呼籲業界選出專業的人。

邱達根、朱嘉盈等組名單出戰科創界

14位來自不同專業科創產業、研究單位和學術機構組成的名單「科創力量」，出戰改組後的科技創新界，包括慧科資本有限公司聯合創始人邱達根、海康生命科技有限公司主席暨行政總裁于常海、DayDayCook日日煮創辦人朱嘉盈等，他們今天到政府總部報名參選。

團隊強調支持「一國兩制」、港人治港、高度自治方針，維護國家主權、安全及發展利益，支持完善選舉制度及落實愛國者治港，維護特區長期繁榮穩定，期望與業界共同攜手，貢獻專業能力，造福香港市民及下一代。團隊又指，將會推動「以民為本」的創科發展，發展香港優勢，期望將來能夠與內地科研接軌，助力國家科研發展。

「科創力量」14人名單出選科技創新界

1.盧煜明（香港中文大學醫學院副院長（研究）、轉化腫瘤學國家重點實驗室（香港中文大學）主任）

2.鍾國輝（香港理工大學國家鋼結構工程技術研究中心香港分中心主任）

3.邱達根（慧科資本有限公司聯合創始人）

4.洗漢迪（中手游聯合創辦人）

5.鄭松岩（中國銀行（香港）有限公司資訊科技部總經理）

6.孫東（香港城市大學生物醫學工程系主任，講座教授）

7.李帆風（中國移動香港有限公司董事兼行政總裁）

8.吳自豪（信佳國際集團有限公司主席兼董事總經理）

9.朱嘉盈（DayDayCook日日煮創辦人）

10.任景信（香港數碼港管理有限公司行政總裁）

11.錢國強（創奇思副總裁）

12.于常海（海康生命科技有限公司主席暨行政總裁）

13.徐海山（京港學術交流中心董事）

14.鄭振華（電訊及資訊科技業僱員總工會主席）



參選會計界的立信德豪會計師事務所董事總經理陳錦榮（中）（周禮希攝）

上月獲陳茂波委任調查壹傳媒 陳錦榮率15人名單出戰會計界

立信德豪會計師事務所董事總經理陳錦榮率領15人名單，報名出選會計界選委，參選口號為「為國家、為香港、為業界、為青年」。陳錦榮指，名單共有15名業界人士，共取得20張提名票，指參選人全屬處理上市公司審計的業界人士。陳錦榮認為，會計界擁有年青化、先進技術等優勢，相信業界能在大灣區及祖國發展上，扮演重要角色，配合國家發展，穩固香港國際金融中心的地位。

政府早前向立法會提交《財務匯報局修訂條例草案》，修例通過後，會計師公會的若干規管權力將轉移財務匯報局，包括發出會計師執業證書、為執業單位和本地公眾利益實體核數師註冊，及就執業單位進行查察、調查和紀律處分等，做法惹起業界反響。陳錦榮表示，對修例持開放態度，最重要維持業界的名聲及在社會行使的功能，令業界得到社會認同。

選舉改制後，會計界由個人票變成團體票，被問到這是否好事時，陳錦榮指，應從香港的大局着眼，認為改制後選委可發揮的作用變得更大，相信政府優化選舉制度，是經過深思熟慮，他們對此表示認同。

財政司司長陳茂波上月底引用《公司條例》841章（2）、（3）條，委任陳錦榮為審查員，調查壹傳媒集團業務。陳錦榮被問及相關事宜，他稱現不適宜回應。

李浩然代表華潤集團 出戰商界（三）

基本法推廣督導委員會委員、基本法基金會會長李浩然出戰新增的商界（三）界別。本身是華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官的李浩然指，選委會在政界發揮重要作用，他會努力把握機會。他續指，不少中資企業紮根香港多年，更有不少企業擁有過百年歷史，指中資企業將充分在港自身優勢，以及利用與內地聯繫，協助香港進一步融入國家發展大局，希望令未來香港新經濟轉型的過程更順暢。

彭韻僖、梁定邦參選法律界

踏入下午，陸續有專業界別人士前往政府總部報名。酒店界方面，香港酒店業主聯會副主席周偉淦指，界別設有16席，其中2人為當然選委，其餘14人組成名單今報名。周指，《國安法》立法後市面已回復平靜，但酒店業仍未回復正常，呼籲市民盡快打針，讓政府開關恢復人員往來，帶動旅遊、酒店、零售等行業。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，《國安法》立法後，令選舉出現均衡參與屬須他們的責任，又強調接種疫苗為公民責任。

香港貨運航空政府及公共事務總監陳杰宣布參選航運交通界，他坦言對選情不太了解，只會與業界做好自己的工作。

▼▼「教育專業聯盟」出戰教育界選委▼▼



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香港直接資助學校議會副主席招祥麒、教育評議會主席何漢權等13名校長組成「教育專業聯盟」，出戰教育界選委。聯盟召集人招祥麒強調，聯盟反映教育界多元聲音，具充分代表性，承諾未來會繼續維護教育界權益。聯盟總幹事、教聯會主席黃錦良，聯盟代表教育界多元聲音，13位成員來自不同教育專業範疇，指他們是次參選，正正打破教協過去在教育界選舉的壟斷。

教育界13人名單：

招祥麒校長：香港直接資助學校議會副主席

何漢權校長：教育評議會主席

黃錦良校長：香港教育工作者聯會主席

潘淑嫻校長：香港津貼中學議會前主席

張勇邦校長：資助小學校長會名譽主席

蘇炳輝校長：津貼小學議會顧問

方仲倫校長：香港島校長聯會主席

莫仲輝校長：九龍地域校長聯會會長

邱少雄校長：新界校長會主席

梁永鴻校長：香港特殊學校議會主席

孔美琪校長：香港幼稚園教育專業交流協會顧問

廖鳳香校長：香港幼稚園教育專業交流協會副主席

林翠玲校長：香港幼稚園教育專業交流協會執委



朱李月華爭連任金融服務界選委

曾為香港女首富的證劵商協會副主席朱李月華、金銀業貿易場理事長張德熙等人，組成16人名單，由金融服務界立法會議員張華峰陪同，今天到政總報名出戰金融服務界選委。

財經事務及庫務局前局長陳家強亦現身政總，報名出戰金融界選委。陳家強表示，選舉改制後的選委會扮演重要角色，冀能選出愛國愛港人士，改善香港管治和解決民生問題。循金融界參選的陳家強表示，希望未來管治班子能加強發展金融事業，尤其是金融科技發展，推動香港參與大灣區建設。

陳家強期望，特首及立法會議員也是愛國愛港人士，有能力完善香港特區的管治制度，解決本港長久積聚的問題。



交通銀行（香港）高層葉子建同樣參選金融界，稱希望拋磚引玉，呼籲更多有志者參選，又認為經過社會事件後，需要穩定、理性、包容的營商環境。他期望未屆特首除了能團結香港人，亦要正視、面對並解決社會深層次矛盾。

財經事務及庫務局前局長陳家強報名出戰金融界選委。（何家達攝）

進出口界、批發及零售界各有17人報名

中華出入口商會派17人出選進出口界選委，包括許華傑、張明敏等人。民建聯進出口界議員黃定光陪同「中出」成員到政總報名。

零售管理協會邱安儀、香港食品委員會主席吳永恩等17人合組名單，出戰批發及零售界選委，他們今早抵達政府總部，由自由黨批發及零售界議員邵家輝陪同報名參選。邱安儀表示，希望推動業界數碼化發展；化妝品同業協會會長郭詩慧則指，希望為業界爭取更好的營商環境。



工業界出身的立法會主席梁君彥，今日陪同紡織及製衣界17人名單，包括前政常委陳永棋、「紡織大王」陳瑞球女兒陳淑玲等，梁君彥形容眾人是業界的中流砥柱。

批發及零售界17人名單

余偉傑

吳永恩

呂偉強

李致慧

李勝幟

林偉文

邱安儀

孫道弘

張志祥

梁日昌

梁勵

郭詩慧

陳錦榮

黃光輝

黃紹基

蔡宗富

鄭皓明



+ 6

▼部分獲提名人士▼



▼8.6首日提名情況▼

