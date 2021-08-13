教育局為中小學新增93篇建議文言文篇章　著重培養品德

撰文：黎倩婷
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教育局推廣中華文化及文學，並成立專責委員會精心挑選93篇文言建議篇章，建議中小學校使用，藉以提升學生的語文及欣賞能力，著重培養品德、對國家的感情。篇章分為一至四個學習階段，每個階段約有20-25篇，對應初小、高小、初中及高中的學生的能力及水平去制定。
教育局總課程發展主任（中文）何燕萍指，建議學校逐步於24/25學年前加入建議篇章，現時第一至第四學習階段的建議篇章篇目已上載至教育局網頁，同時上載篇章賞析、教學設計及朗誦錄音等作教學支援。

何燕萍表示，推出建議篇章不會為學校、學生增添壓力，相信很多前線老師過去都有教授這些經典篇章的經驗，小學階段的建議篇章主要以趣味、音節優美為主，例如杜牧所著的《清明》、鄭燮的《詠雪》及李白的《靜夜思》等；中學則會以文化內涵為主，例如歐陽修所著的《賣油翁》、王安石的《傷仲永》及袁宏道的《滿井遊記》。另外，整合這些篇章更可以方便老師據校情更換、豐富課堂內容。

教育局高級課程發展主任（中文）顏婉壁指，為配合令學生更深入了解這些文言住句，將推出遊戲自學平台、製造名人教授講解短片及設計巴士車身廣告及whatsapps 貼圖等作推廣。

四準則挑選文言篇章 著重培養品德、對國家的感情

中小學中國語文課程專責委員會主席招祥麒指，挑選文言文主要有四個準則，首先以學生消化能力為前提，切合該階段學生的經歷來挑選；其次要文質兼備及易於朗讀，最後要求93篇文章需囊括中國文學史的所有朝代及體裁。

專責委員會希望為學生培養品德、對國家的感情，招祥麒舉出其中一個例子，本為中學生文言文指定12篇文之一的《岳陽樓記》在是次同樣獲選，他指作者范仲淹所形容的「古仁人之心」有其學習價值，他形容如果高中學生受這些文章熏陶，刺激他們立志，在未來為國家、民族、人民服務便為最高尚的情操，藉此提升整體社會人民素養。

教育局設計不同的推廣活動，例如設計文言金句的WhatsApp貼圖。（黎倩婷攝）

為前線老師提供客觀指標 顧及學生水平

滬江小學副校長兼中文科統籌林淑操指，文言文建議篇章劃分了不同階段，變相為前線教師制定一個「客觀指標」去判斷該年級應該學習甚麼內容，例如以往小學曾將劉禹錫所寫《陋室銘》放在五年級課程上，但後來發現該篇根據建議篇目放在初中更佳，可令學生更易理解內容及箇中情操。林淑操又指，篇章可以提升學生對中華文化的感受及語文素養，平日寫作上也可以緊扣這些經典文句。

文言典故有其價值 改善社會問題

香港浸會大學中國語文學學系主任盧嗚東表示，閱讀這些經典文言典故有其重要價值，例如針對香港廚餘問題嚴重，若同學曾閱讀《朱子家訓》，了解「一粥一飯來處當思不易」帶出珍惜食物的意思，把一些文言佳句延伸至課題外，相信可改善相關問題。

何燕萍指，教育局一直致力將中華文化融入學生生活，未來會繼續舉行受學界歡迎的「中國歷史文化常識問答比賽」及推廣建議篇章內的經典金句。另外，教育局會慢慢讓各學校適應，同時鼓勵出版社在課本加入相關文章內容，亦會定期舉行會議、見面會了解前線教師意見。

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