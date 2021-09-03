天地對話︱太空人繪畫贈港童　示範手踩單車　揭秘太空食水之源

神舟12號三名太空人聶海勝、劉伯明及湯洪波，今午（3日）在天宮空間站與香港青年進行現場連線，整個「天地對話」歷時近半小時，介紹了太空艙內的生活工作環境，又展示微波爐及雪櫃等生活用品。

聶海勝示範了在失重狀況用手踩單車及凌空拉筋，湯洪波則介紹了失重物理及太空醫療等實驗，希望透過實驗了解人類長時間在太空生活，對大腦機能及活動能力的影響，稱是為人類的第二家園進行探索。

劉伯明則在直播中打趣稱，因為「天地路途遙遠」，所以今日為香港人特設開放日，又即場展示由太空望向地球的景色，換來現場一陣掌聲，他又鼓勵香港青年，稱「中國夢、太空夢是有你有我」。



劉伯明笑言「天地路途遙遠」，所以為香港人特設開放日。（活動直播截圖）

「天地路途遙遠」 劉伯明：為港人特設開放日

名為「仰望星空話天宮」的天地對話，首先由劉伯明充當太空導遊，他笑言「天地路途遙遠」，所以為香港人特設開放日，親自拿著攝錄機介紹實驗室、操作台及餐廳廚房等不同部分，他形容太空艙整個空間非常狹小，只能夠容納日常工作的必需品及器械。

他首先展示了細小的餐枱及微波爐，特別介紹了迷你雪櫃內的食物：「看著很小，但作用很大，可以製造酸奶，在太空喝酸奶非常爽口，還有新鮮蘋果，但我們捨不得吃，為了每一次打開抽屜（雪櫃），蘋果芳香可以充斥空間站。」

至於太空艙「三房一廳一廁」的間隔，在鏡頭前一目了然，劉伯明介紹三個睡袋基本上是「頭挨頭、面對面」，因為避免碰撞已稍為固定在艙身、但仍然可以懸浮，而床頭就貼有一家四口的全家福，他稱所有太空人都會帶上太空。他也透過鏡頭展示自己兩次出艙後親手畫的作品，「是出發後的感受，準備給香港小朋友帶回去。」

當鏡頭轉向床邊窗外的地球景色，劉伯明形容是美麗的家園，「剛好在海面上飛行，大家看到吧？」對話進行的會展會場隨即傳出掌聲。

劉伯明透過鏡頭展示自己兩次出艙後親手畫的作品，「是出發後的感受，準備給香港小朋友帶回去。」（活動直播截圖）

聶海勝示範用手踩單車機訓練手臂肌肉、打太極及懸浮拉筋。（活動直播截圖）

聶海勝示範手踩單車及凌空拉筋

湯洪波則介紹在太空站，進行有關失重物理、航天醫學等三大類實驗，了解太空生活對人的身心及行為運動影響，包括大腦功能、血流變化及肌肉萎縮情況，希望為人類在太空長期生活作準備，探討開闢第二家園的可能性。

有中學生問到在太空人做運動的情況，聶海勝表示運動是必要的任務，因為長期失重狀態會令肌肉萎縮、骨鈣會流失，「時間久了會影響健康及工作能力，站著會暈眩，腿發軟」，他即場介紹了太空跑步機，又示範用手踩單車機訓練手臂肌肉、打太極及懸浮拉筋，他說其他設備還包括、壓力器、握力器及呼吸訓練器。

劉伯明稱自己喜歡飲功夫茶，示範在失重狀態「吸茶」。（活動直播截圖）

尿液蒸餾水沖功夫茶 劉伯明展示吸茶功夫

太空人用水又從何而來？劉伯明稱太空艙的水有三大來源，包括小部分地球帶去的水，大約夠飲七天；其後主要靠來自尿液蒸餾、及艙內冷凝得來的再生水，可以用來產生氧氣及飲用，劉伯明笑言自己喜歡飲功夫茶，所以這些水「彌足珍貴」，他隨即在水袋中擠出「茶水泡」，在失重狀態飄浮半空：「水泡體積不能太大，太大了有時候就游離了，太小了又不夠我喝，所以要擠到恰到好處的球狀」，他隨即展示「吸」功夫茶的「水平」。

劉伯明又稱很幸運可以趕上這個時代，國家可以有能力送人上太空，他形容出艙見到的景色好似「科幻巨片」，非常壯麗，他說特別打開艙門一刻用「漂亮形容，我覺得很不夠」。他稱由太空可以見到敘利亞的煙火、及阿富汗的硝煙，越過天山及喜馬拉雅山，就可以找到「小河灣灣向南流的香江」。