李華明參選論︱乳鴿嗆：賣你嘅喜得佳　羅健熙不認為不參選就解散

民主黨周日（26日）召開特別會員大會，討論及決定民主黨是否參選年底立法會換屆選舉。民主黨元老李華明早前表明，若民主黨不參選又不解散，他將會退黨。



民主黨主席羅健熙今（24日）表示，尊重每名黨員的表達自由，會視之為黨內的一個意見，不會視為威脅或威嚇。民主黨九龍城區議員郭天立認為，李華明言論不會影響該黨參選與否的決定，「安心養老，賣你嘅喜得佳啦」，他又指若對方不參選，「咪推啲芝士腸，推啲牛丸岀嚟參選」。



另民協明早將召開執委會，討論是否派員參選年底立法會選舉。民協黃大仙區議員廖成利認為，民協作為民主派的一個溫和政黨，應參選立會。至於會否參選，他形容自己為「最後的選擇」。



郭天立回應李華明參選論，籲對方「安心養老，賣你嘅喜得佳啦。」（羅家晴攝）

羅健熙：只要做事獲市民認同 影響力仍在

對於李華明指，民主黨不參選立法會就應解散。羅健熙稱，個人不認為民主黨不參選就要解散，他提及自己雖然已辭任區議員一職，但仍相信自己可代表大部份利東邨居民的聲音。羅健熙強調，未來仍會繼續政策倡議的工作，只要做事的方式獲市民認同，相信該黨影響力仍存在。

全國僑聯副主席盧文端昨日撰文指，民主黨罷選或被視對抗《基本法》，被問到有關文章會否影響周日大會的岀席率，羅健熙稱，不認為出席率與該文章有關，又指有人認為當日是歷史時刻，必須出席，亦有人認為如非必要都不想岀席。

袁海文：反對無任何原則和底線下參選

深水埗區議員袁海文認為，參選與否都不是最重要，最重要是堅守的底線和原則是甚麼。他認為在國家安全及疫情下，香港人的政治權利及公民權利受到影響，期望能盡快恢復相關權利，特別要為被政治檢控的在囚人士發聲，「我反對喺冇任何原則同埋底線下參選，睇唔到有呢啲原則同底線我會投反對。」

廖成利支持民協參選 形容自己為「最後的選擇」

民協明早召開執委會，討論是否派員參選年底立法會選舉。民協黃大仙區議員廖成利表示，民協作為民主派的一個溫和政黨，應參與這次立法會選舉，廖成利強調，這個看法由回歸前，到回歸過程直至今天都沒改變，他認為要謹守這個崗位，「有一分熱，發一分光」。

至於他本人會否參選，廖成利形容自己是一個「最後的選擇」，強調希望民協會派員參選。他又指，民協的會員都是多元化，主要分為鷹派和鴿派，兩邊都有立場，但強調會互相尊重，經過民主的討論，充分考慮現時政治形勢作出決定。