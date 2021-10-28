延任年會時縮短、通過法案倍增　梁君彥否認舉手機器：周末諗連任

第六屆立法會任期即將結束，立法會主席梁君彥今早（28日）舉行年結記者會，總結本屆立法會的運作情況，形容延任會期運作高效，共舉行49次會議，通過46項政府法案，較過往平均每年通過20項法案多一倍。



被問到會否角逐連任立法會議員，梁君彥表示仍有很多時間考慮，「到今日為止我都好忙，希望在這個周末冷靜想想，與家人、經民聯，工業總會，大家都要找時間想想，還有很多時間。」



延任年通過法案撥款破紀錄

梁君彥指出，延任一年議會的成績既有突破，同時惠及民生，通過的撥款和法案均破紀錄。自《港區國安法》實施及泛民總辭以來，會議混亂不再復見，再無議員因行為不檢被命令退席，會議亦無因法定人數不足流會，相信市民樂見立法會回復理性。他提到，本屆立法會共11人被褫奪議員資格，6人決定不再擔任議員，另有16人辭職，當中15名泛民議員去年集體總辭。

梁君彥指出，2020/21年度立法會會期較過往立法年度多出3個月，共召開49次會議，會議次數是歷年最多，但總時數僅342小時，較過往幾個年度少，又指本屆立法會共舉行17次行政長官答問會、18次短問短答環節。梁君彥提到，政府本屆向立法會提交128項法案，其中通過124項法案，比往屆多出約五成。

他形容過去5年主席生涯「體會很深」，但認為是很好的磨練機會，又坦言世事總不像預期發展，感謝秘書處提供中立、可靠的支援。被問到前日立法會惜別晚宴，特首林鄭月娥於閉門環節中，批評反修例運動中曾支持成立獨立調查委員會的建制派，梁君彥指當晚大家「各表心聲」，不作評論。

+ 1

傳兒子選立會 梁君彥：你自己問佢

至於會否角逐連任，梁君彥表示仍有很多時間考慮，「到今日為止我都好忙，希望在這個周末冷靜想想，和家人、經民聯，工業總會，大家都要找時間想想，還有很多時間」。梁君彥兒子、全國青聯副主席梁宏正亦盛傳出戰立會，被問到是否屬實，梁君彥建議記者直接問其本人：「他很獨立的，如果他決定做什麼，我都會支持他。」

延任一年的立法會通過46項法案，當中法案不少具爭議性，惟最終只是舉手通過，有聲音質疑立法會已淪「舉手機器」。梁君彥反駁有關說法，指二讀、三讀辯論時間並非長就是好事，他解釋政府向立法會提交法案時，政府先把法案在委員會「過冷河」，聆聽議員意見。最好做法是在法案委員會上詳細審議，讓政府吸納議員意見，從而完善法案。梁又指即使上一會期泛民仍在議會，也有法案「一分鐘都通過」。

第六屆立法會昨天最後一次大會完結後，議員在議事廳大合照，非建制派的醫學界議員陳沛然沒有在場。（資料圖片／李澤彤攝）

否認變舉手機器：「議員官員有火花」

梁君彥續指，立法會是依循「西敏寺」議會體制，形容「完全無問題」，又指在外國國會，有95%時間也是以Voice Vote（聲音投票），香港立法會的「記名點票率高過很多更民主的國家」。

對於有議員批評官員在議會上的表現差勁，梁君彥直指，議員與官員擦出火花，證明議會不是一言堂，認為屬於議會正常生態。延任議會被指較少觸及民主、自由等議題，梁君彥則說，《港區國安法》及「完善選舉制度」已把政治問題寫得清清楚楚，「你想有甚麼（政治）矛盾問題可提出。」

本屆立法會昨日（27日）召開最後一次大會，換屆選舉提名期隨即本周六（30日）展開，新一屆共90名議員將於12月出爐、明年赴任。