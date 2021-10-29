專訪｜梁君彥：泛民不參選屬「缺陷」惟建制可代表　唏噓多人入獄

立法會換屆選舉提名期周六（30日）展開，即將完成兩屆立法會主席任期的梁君彥接受《香港01》訪問指，在新形勢下，選舉投票率高低並非最重要，須取決選舉氣氛是否熾熱、選民有否足夠選擇等因素。

民主黨、民協等傳統泛民政黨已決定不派員參選，被問到議會若只剩建制派，能否代表民主派支持者的聲音，梁君彥認為在經濟、民生等議題上，建制派能夠代表所有市民。

他形容，這些傳統泛民政黨不參選屬是次選舉的「缺陷」，認為這些政黨應向其支持者作交代：「當有啲人以前話代表佢哋（市民）嘅政黨都唔派人出嚟（參選） ，咁我覺得嗰啲政黨要自己講俾市民聽（交代） 。」



國安法、新選制已釐清政治空間

梁君彥昨日（28日）接受《香港01》訪問時表示，傳統泛民政黨不參選屬是次選舉的「缺陷」，令市民選擇減少，「當選擇少咗，投票意欲就低咗」，直言「唔係建制唔代表佢（泛民支持者） ，而係有啲人唔出嚟代表佢哋。」若最終選舉投票率低，責任是否在於泛民罷選？梁君彥說：「我又唔會咁容易推晒責任喺度」， 認為投票率高低須視乎選舉氣氛是否熾熱、是否給予選民足夠選擇等，強調在新形勢下，投票率高低並非最重要。

若果最終泛民缺席來屆議會，建制派能否代表佔本港選民逾五成的民主派？梁君彥指，近幾年立法會通過多項涉及經濟、民生議案，反問「一人派一萬蚊，係咪代表呢六成人（泛民支持者）唔收；一人派五千蚊消費券，係咪嗰六成人唔收？政治還政治，經濟、民生上，我哋（建制派）嘅議會係代表晒。」梁指建制派與泛民政治理念不同，但《港區國安法》實施和「完善選舉制度」通過後，已釐清本港政治空間。

「唔覺得無咗一啲反對票係遺憾」

梁君彥指，即使泛民不加入來屆議會，立法會亦不會變成「清一色」，強調建制派之間也有不同意見，在處理法案時也經常激辯，「唔係話樣樣（法案） 一嚟就撳掣通過，就係橡皮圖章」，強調建制派一直用心審議政府法案，不只在恢復二讀和三讀時辯論，在法案委員會討論階段才最重要，「恢復二讀、三讀只是佢哋講睇法、關注點，同埋立此存照…...唔係一定話辯論越長，議政質素就越高。有啲法案好簡單可以處理，法案委員會處理到，最後咪舉手通過」，強調「唔覺得無咗一啲反對票係遺憾」。

梁君彥日前在立法會惜別晚宴上，以「辣」形容本屆議會頭四年的行政立法關係。事實上，特首林鄭月娥上場後，泛民曾與政府共渡蜜月期，多名泛民與建制派一同參與立法會舉辦的大灣區考察團，梁君彥等建制派也出席前公民黨黨魁楊岳橋婚禮。被問到對於大批曾共事的泛民前同事因種種原因入獄、還柙，梁君彥稱感到唏噓，指一部分同事曾共事多於一屆，林鄭上任特首後，行政立法關係曾經歷一年多蜜月期，很多市民、業界關注的議題，政府亦有跟進。

梁君彥總結立法會五年。（梁鵬威攝）

泛民愛國愛港？梁君彥：大家眼見啦

梁君彥指，議員的初心是為市民做事，「市民唔係期望你入獄、你犯法，點解會搞到咁呢？」又反問：「點解搞到坐監嘅坐監、走佬嘅走佬、拘留嘅拘留、潛水嘅潛水，呢個唔係正常嘅生態，議員為自己理想、為市民爭取係應該嘅，但應該喺法律容許之下做，唔能夠覺得自己比法律更高。」

一場修例風波令民主派與政府關係步入冰點，社會嚴重撕裂，造成當前政治局勢，建制又是否有責任呢？梁君彥稱由佔中、國教開始，有些問題很多屆政府也沒有處理，修訂《逃犯條例》只是觸發點，認為問題關鍵是有議員將修例泛政治化，加上假新聞、資訊和報道令社會撕裂，最終引發「暴亂」。

至於有否本屆立法會的非建制派前議員符合「愛國愛港」標準？梁君彥指，愛國愛港的要求很簡單，「以前識嗰啲傳統泛民全部都愛國愛港，民主黨都話（自己）係愛國愛港，講係無用，實際行動係咪呢？大家眼見啦。」