專訪｜傳父子兵出選立會　梁君彥指法例無禁止　拒鏡頭前唱姜濤

立法會換屆選舉提名期周六（30日）展開，立法會主席梁君彥昨（27日）接受《香港01》訪問時被問到會否角逐連任，他稱須於周末花時間考慮一下。

有傳梁君彥兒子、全國青聯副主席梁宏正將循選委會界別參選立法會，或與梁君彥以「父子兵」姿態躋身議會，梁君彥指，在同一議會內，曾有議員來自同一家族，「父子兵」在全世界議會的例子亦比比皆是，最近更有夫婦同時擔任特區主要官員，認為只要沒有利益衝突便可：「選舉法例有無寫明唔得？咁又無喎，咁點解要特登加插啲關卡喺度呢？」



政圈有傳梁君彥兒子、全國青聯副主席梁宏正將循選委會界別參選立法會。 (資料圖片)

讚兒子獨立 任何人參選都要有承擔

政圈傳出梁宏正參選立法會多時，被問到如何看待兒子參選消息，梁君彥指兒子很獨立，無論對方做甚麼決定，他都會支持。至於兒子是否符合港澳辦主任夏寶龍提到的「五個善於」，梁君彥未有正面回應，認為每一名新議員也要對香港有承擔、熱誠，任何新人在議會工作上也有Learning curve（學習時間），「最緊要係有心、有時間放喺議會」。

兒子在政圈動向又會否左右梁君彥角逐連任決定？他斬釘截鐵指兩者無關係，強調梁宏正「好獨立」，「大家都係獨立體系」，又說：「我愛唔愛國，過去咁多年，大家都知道。（至於）仔仔，《01》都成日訪問佢啦，都知佢係點樣啦！」

梁君彥強調，「父子兵」一同擔任議員並無問題，指同一議會內，曾有議員來自同一家族，「父子兵」在全世界議會的例子更比比皆是，最近更有夫婦同時擔任特區主要官員（政制局局長曾國衞及海關關長何珮珊），認為只要沒有利益衝突便可：「選舉法例有無寫明唔得？咁又無喎，咁點解要特登加插啲關卡喺度呢？」

被問到如何看待兒子參選立法會，梁君彥指兒子很獨立，無論對方做甚麼決定，他都會支持。（梁鵬威攝）

女兒常播《蒙著嘴說愛你》 自言「走音王」

至於個人去向，梁君彥指須在周末花時間考慮一下，「我一路都忙，要啲時間諗一諗，我都要同家人諗諗，要同經民聯諗諗，都要同工業總會諗一諗。」被問到若連任立法會主席4年，繁重工作會否造成很大負擔，他直指：「其實做主席，休息時間都安排好晒，唔洗擔心無時間食嘢、做其他嘢」，又提到他在惜別晚宴上指，做主席須「食得鹹魚抵得渴」，「依家問題係你食唔食呢舊鹹魚，一食就要抵得渴。」

梁君彥在惜別晚宴上，以「甜、酸、苦、辣、鹹」五味形容本屆任期，更引用歌手姜濤歌曲《蒙著嘴說愛你》歌詞「天給我磨練也好，我未敢辜負」，鼓勵官員和議員即使感到辛酸，也可當作磨練。梁君彥在訪問中笑指，與女兒乘車期間，女兒常常播放該曲，「聽下又覺得幾好，就用佢啲字講下感受」，又說：「以藝術、流行曲嚟講，每個時代、每個新人出嚟，拎到個認受性，對香港嘅演藝發展係好事。」

被問到能否在鏡頭前高唱《蒙著嘴說愛你》，梁君彥笑說：「你唔好叫我唱啦，我走音王嚟，呢啲新歌好聽，但我唔係日日聽。」