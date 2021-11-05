樓價高企︱林鄭指無意遏抑地價　多人鍾情買港樓：加推土地

施政報告提出發展新界北都會，需時動輒十幾、廿年，被批缺乏短期房屋紓緩措施，無助抑壓樓價升勢。特首林鄭月娥接受傳媒訪問時，表明無意改變坊間所指的高地價政策，認為不覺得港府應出台特別政策，遏抑土地價值。



林鄭解釋香港的房屋市場一分為二，當中七成是公營房屋，涉及政府行為，表明會盡量提供土地去興建不同種類房屋，滿足不同收入及資產家庭的住屋需要。另外三成私營房屋，她指很多人喜歡來港置業，政府會提供更多土地，供應較為充足，令樓價不會推得太高或太快。



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兩制不因合作而模糊化 反更凸顯優勢

至於新界北都會，林鄭在訪問中重申，毋須估算成本造價，認為純粹一個數字是無意義：「因為它一定物有所值，所以我不想糾纏在這些數字，因為很多時一個數字會引起很多誤會或爭議。」即使未來加強與深圳合作，她指香港仍會保持很強的領導地位，深港邊界不會消失，「因為這是國務院令規定」，強調「一國兩制」不會因合作而模糊化，反而會更凸顯優勢。

她提到施政報告內，有關收地及強指條例的修訂建議，指舊樓愈來愈多，衍生的問題愈來愈難處理，現時著手處理，社會的認受性亦較高，強調會在短期內會落實修例降低強拍門檻、及放寬祖堂地出售限制，預計需時遠少於兩、三年。