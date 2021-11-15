工聯會内地社保政策分享會　何啟明：願推政策鼓勵港人北上參保

工聯會今（15日）聯同香港廣東社團舉辦「内地社保政策」分享會，邀請廣東省人力資源和社會保障廳，及廣東省醫療保障局相關官員，為港人線上講解參加內地社會及醫療保險的詳情，鼓勵港人到内地發展，參加並享受相關社會保障。



何啟明：冀促進大灣區人流、物流、資金流

内地人社部及國家醫保局印發《香港澳門台灣居民在內地（大陸）參加社會保險暫行辦法》，於2020年1月1日頒布實施，讓到內地就業、養老、居住，或就讀的港人與內地居民同享社會及醫療保險。人力資源社會保障部副部長李忠透過視像致辭，表示中央高度重視香港的經濟及民生發展，《暫行辦法》貫徹「一國兩制」原則，充分體現中央對本港長遠發展及改善民生的大力支持與關愛，讓港人獲得同樣享受内地福利的權利。

國家醫保局副局長施子海線上致辭時也指，中央高度關心港人在内地的醫療保障權益，《暫行辦法》體現中央一視同仁，讓港人繼續分享到内地醫保改革發展的成果，能更好支撐大灣區融合發展。

廣東社團總會常務副主席兼秘書長龍子明認為，《暫行辦法》推出前，跨境福利未能普及，參加各種社會保險受到限制，對港人於内地長期發展十分不利。現政策作出彈性安排，助香港進一步融入内地發展大局，加强大灣區的身份認同。

勞工福利局副局長何啟明期望，計劃能讓更多港人產生回到大灣區發展、居住、養老的想法。他又表示，特區政府對「9+2 大灣區」的政策十分重視，一直有推出福利措施，希望促進大灣區人流、物流、資金流，強調人流不單只香港人的流動，港人在灣區的福利保障同樣重要。他指，特區政府願意利用各種資源讓灣區更加融合發展，亦鼓勵香港居民到灣區發展、居住、養老，一起為大灣區建設出力。

内地相關官員線上介紹港人參保的具體流程的方法，並解答相關疑問。廣東省人社廳社保局社保待遇部副主任曾少麗指，合資格港人可參加不同的内地社會保障，例如於内地在職港人能享職工基本養老保險、職工基本醫療保險等；靈活就業人士，即自僱人士或自由職業者，只要有内地居住證或就業登記記錄，即可自願參加職工基本養老保險，或職工基本醫療保險；而居住在内地但未有就業人士，如大學生，可自願參加城鄉居民基本養老保險。