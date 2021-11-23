陳啟宗：中美角力香港無甚角色　只怕特首政治幼稚壞國家戰略

恒隆地產董事長陳啟宗今日（23日）於一場論壇中表示，中美關係現時未至於太過危險，對中國的形勢仍抱有信心，但不能排除因台海局勢等問題擦槍走火的可能。他指，香港的管治者要有國際視野，如果特首在政治上「幼稚」，那未來就很麻煩。



陳啟宗出席港大中國制度研究中心主辦的「中美關係的最新發展和香港的角色」論壇（盧翊銘攝）

中美角力不輸便有希望 待美國自行退場

陳啟宗出席香港大學中國制度研究中心主辦的「中美關係的最新發展和香港的角色」論壇，以英語主講。他回顧歷史，指中美關係自二戰以來經過三個重要轉捩點，分別是五十年代的韓戰、七十年代時任美國總統尼克遜訪華，以及1989年起天安門事件及多個共產主義政權相繼倒台。

他指自九十年代起，美國對華態度「根本地改變」，帶有負面的看法，這方向已持續30年，所以他呼籲「don't blame Donald Trump（別責怪美國前總統特朗普）」，這是美國長期的政策，正如如果去年有人問他拜登上任美國總統會否為中美關係帶來大轉變，他會認為對方不懂國際關係。陳認為，中美關係未來其中一個矛盾主軸，將是印太地區的戰略關係，當中相信中國會特別關注能源安全議題。

陳啟宗認為中美兩國在多方面如經濟、能源、軍事戰略方面都會有角力，相信雙方都難言穩操勝券，但中國只要保持「不要輸」，未來就有希望，可等待美國自行退場，回到孤立主義的道路。

陳啟宗認為，中美關係現時未至於太過危險，對中國的形勢仍然抱有信心，但總不能排除因台海局勢等問題擦槍走火的可能。（盧翊銘攝）

香港角色不多 惟不能搞砸國家戰略

陳啟宗認為，在這個戰略背景下，香港所扮演的角色不多，但前提是管治者具國際視野，不要搞砸國家的戰略。他舉例指，2012年與一名政界人物聊天時，對方表示完全不知香港有「間諜」這回事。他指完全被這說法「嚇死」，明言：「如果這種人當特首，真的不得了！」

有聽眾問及中國「武統台灣」的可能性及對香港的影響。陳啟宗指出，「武統」其實是個「下策」，過去美國多次在台海作越線行為，中國都保持克制，相當程度證明了中國認為有更好方法可做到統一的目的，但他承認「不能排除擦槍走火的可能」，而主要威脅在美國，台灣本身的軍事力量做不了什麼。

陳啟宗指，留意到有人總在討論移民問題，他反問「可以移到哪去？最傻就是移到英國去」？（盧翊銘攝）

台海局勢 特首若政治幼稚或亂子

他指出如果台海出問題，香港「沒有任何地位」可言，因為一切都是中央決定，不過當然香港作為國際衝突的前線之一，還是要有人做好領導的工作，不要出亂子，「如果我們的特首是無知的，政治幼稚的，那就很麻煩了」。

陳又指，留意到有人總在討論移民問題，他反問「可以移到哪去？最傻就是移到英國」，他個人完全沒有離開香港的打算。