專訪｜坐擁深藍粉絲　李梓敬：倘當選減評本地時政、思考修補撕裂

李梓敬當然是個話題人物，從政十多年，當過自由黨青年團主席，積極評論時事，未能連任區議員後發展網上平台成為KOL，吸納「深藍」支持者殺出另一條血路。他去年轉投新民黨擬參選立法會，及至今年晉身選委，今次落戶新界東北參加直選。他接受《香港01》專訪期間，談到未來發展路向。

李梓敬稱，其頻道和專頁的觸及率、瀏覽量暫未出現顯著下降，但預計日後如能當選，在個人頻道中評論本地時政的比重會降低，「交給年輕一輩」，會改為多談國際時事，因香港政治環境轉變後，本地政治事件已開始顯得沒那麼重要。專吸「深藍」粉絲的李梓敬，更罕有地指現時政治局面回穩後，社會是時候要思考修補撕裂。他稱政治從來不是鐵板一塊，不同時間就需要不同形式的論述。

他又透露，儘管已退出自由黨，以及與「師父」田北俊政見有所不同，但現時與對方關係仍算不錯，不會批評對方，無論是田北俊還是葉劉淑儀兩任「師父」，他都一樣尊重。



政治議題熱度遜於去年：我算keep得唔錯

李梓敬表示，不少人認識他都是在轉型為KOL後的事，但實際上其社區工作經驗以10年計，前年區議會選舉只以96票之差不敵對手劉偉聰，顯示選民對其地區工作有相當認同，而新民黨和公民力量團隊在新界東北地區工作已有近30年經驗，根基穩固，因此他不會只得「KOL」一個身份。

回到網絡層面，李梓敬承認現時政治議題在網上的熱度明顯不及去年：「如果是由我2019年底轉戰網上起計，（政治議題）高峰期是在去年中，大約7、8月，立法會選舉延期前後一段日子，其實去年5月至11月都半年間都是較熾熱的時期。過了11月，政治人物網上平台的點擊、流量全線下跌。」但他翻查實質數據，發現自己對比其他同陣營的政治人物，甚至是反對派人物，Facebook和YouTube的觸及率算維持得不錯，其中fb專頁每周帖文的觸及數仍能維持六位數，感到頗為鼓舞。

他又指，經過建制陣營KOL兩年的努力，近月也發現一些現象，市民已經改變以往吸取新聞資訊的模式，「KOL已經成為市民重要的吸收平台，看過我們的介紹後就算是已經得悉社會發生什麼事，這是個趨勢。我不敢說和我們直接相關，但相信我們的努力是有成果的。」

新界東北李梓敬接受《香港01》專訪。（龔嘉盛攝）

KOL登堂入室：「小黃人」字眼僅在網上使用

社交媒體興起十多年間，在世界各地已成重要的政治傳播工具，不過帶來的副作用亦大：由於相同立場的人容易聚首，「迴音室效應」下不同立場的群眾圍爐取暖、不斷加固既有思想，而KOL要獲取注意就要以鼓動情緒為先，社會容易推向極端。當KOL「登堂入室」參與體制，社會難免擔憂，網絡上的激進言論會否一併帶入議會。

李梓敬強調不用擔心，首先KOL是「政治工作的延伸」，兩者不可能完全分開：「大家經常說政府高官要有『政策解說能力』，KOL就是一個平台，讓我們提出一些倡議，大眾看新聞時，電視新聞不可能跟你討論一個政策10分鐘，但我們的平台就可以說得詳細一點。」再者，他亦理解在網上發表評論和面向公眾，要求有所不同：「在議會中所面對的是社會大眾，如果在YouTube，即使片段有很多人看，主力都是社會上的『一部分聲音』，所以用詞上可能真的會有點不同。例如在社交網我們會用『小黃人』去形容對方的支持者，但接受主流媒體訪問時，我就不會用這些字，所以語態和表述方面會有一些調整。」

李梓敬被稱為深藍KOL。（資料圖片／李澤彤攝）

支持者感香港時政「愈講愈無聊」 料多談國際事務

他又透露未來發展路向，預料會減少評論香港事務，轉而擴展國際時事的內容，他形容為「因應時勢而作的調整」：「本地事務其實已愈來愈少事情可評論，以前有一些事情可能很『震撼性』，如有某某人被捕、被判刑，但現時的格局已定下來……我們有些支持者也覺得香港事『愈講愈無聊』，變得無關世界大局，所以日後會說多一點國際時事，好像台海局勢、美國圍堵中國、企圖杯葛北京冬奧，這些才是往後真正要關注的問題。尤其如日後成功當選，作為立法會議員，更加需要有大局觀。」

李梓敬稱，一旦成為立法會議員，可能會知道一些政治事件、重大政策的內幕，「要麼我們揭露內情，要麼刻意迴避編說另一個版本」，但他認為兩者在政治倫理上都不理想，所以寧可投放更多時間在國際時事評論上，本地時政或可交給新晉、年輕的KOL，作為他們時事評論工作的起步點。

他特別提到，今年9月底成立「中國故事」KOL聯盟，拓展以英語向海外講述香港狀況的另類「國際線」，目前工作進度良好，兩個月內在Twitter的追蹤者由約6千，倍增至逾1.4萬，數字仍持續上升中，近期集中精力在選舉和落區上，但中期而言希望一年後追蹤者可達到10萬人，「雖然手頭上沒詳細數據，但會見到許多追蹤和留言的用戶都是外國人，所以在西方國家其實都有很多支持我們的人。」

↓新界東北候選人↓



著眼交通政策、公務員改革

落到具體層面，李梓敬明白到如要勝任立法會議員，不可能只談政治。他稱個人對交通政策涉獵較多，舉例指新東北交通問題長時間未得到解決，倡議盡快興建「草山隧道」，由大埔直出尖山隧道疏導車流，又指現時東鐵線飽和，新界東需要第二條南北線路。」

此外，李梓敬表明會監察政府在公務員系統方面的改革工作，舉例指公務員現時如非有極嚴重過失，否則也難以懲處，但質問內部會否有一些「陽奉陰違」的情況，妨礙政府執行政策。「政府大樓強制用『安心出行』第一天，就有公務員用假程式被捕，就是一個例子：他們是宣誓了，但實際上怎麼想，有沒有『軟對抗』，大家不會知道。我們提出的政策建議，始終要靠公務員落實，如果無所作為，又如何問責？這是長遠需要關注的。」



至於地區事務，他說過有居民曾表明不認同其政治風格，但認同其過往的地區工作成績：「地區未來會是一個重新修補社會的地方，其實社會是時候要思考修補撕裂。」

李梓敬去年轉投新民黨。（資料圖片）

不抗拒修補撕裂：純粹時機問題

「等等，修補社會撕裂？」這句話引起了記者的興趣。

這六字看似平平無奇，但由李梓敬說出，可能部分人會感到好奇，因其從政以來都以「敢言」著稱，2019年轉戰網上平台後，以政治立場鮮明作為主打，對黃營採「全面對抗」態度。

李梓敬澄清，從沒抗拒修補撕裂，只是認為政治發展在不同階段，就需要不同的表述，當政治死結未解決，就必須先行處理：「去年原定的選舉中，有參選人提倡修補社會撕裂，原則上我不反對的，大家當然可以有不同立場，但我的研判是去年並非修補撕裂的好時候，因為最迫切的問題未解決。好比有人闖進你家中搶劫，你當刻需要做的一定是先趕走他，談什麼中間、和他修補關係？不過我覺得經過今次選舉、明年3月的特首選舉，可能是一個時候，作為2019年事件一個『階段性的終結』，可以思考怎麼去修補撕裂。」他未有提到具體修補方式，但強調未來將會有這個客觀環境條件。

「很多人，或者媒體，容易會標籤政治人物做什麼什麼派，彷彿一個人的思路是永遠一樣，不能隨時間而調整，但政治不是這樣的，很多事情是階段性，不同的情況就需要不同的手法。正如我們也有支持者，家中有不同政見，以前（2019年）彼此完全不會一起外出飲茶，之後好一點，可以一起飲茶但不談話，到現在可以交談但彼此有共識不談政治。」李梓敬續指。「我的觀察是，（對香港政治現況）最有看法的一群人已經移民，一定會比以前容易了。我的想法，是希望社會氣氛至少回到2014年，甚至2010年前。」

2016年，李梓敬以自由黨黨員身份出戰新界東直選。（吳鍾坤攝/資料圖片）

田北俊、葉劉風格不大同：葉太連生日都同黨友過

李梓敬加入新民黨，源於去年3月擬參加新民黨內部初選，但不為原所屬的自由黨接受，成為政界熱話。尤其李梓敬曾任自由黨青年團主席，曾被視為自由黨「明日之星」，亦是該黨榮譽主席田北俊的重點栽培接班對象，如此「轉會」，被部分人質疑為「拋棄自己的搖籃」。

李梓敬回應指，現時和自由黨關係不錯，沒有外界所言般不和，他透露就在訪問進行前幾日，與田北俊在一場活動上相遇，彼此寒暄幾句，沒有任何芥蒂：「我記得去年他接受傳媒訪問時，對我能力上的評價是很正面的。我很感謝他的栽培，大家最多只是在一些立場上、對香港未來走向的看法上有所不同。」田北俊由於立場淺藍，經常受到深藍陣營人士猛烈攻擊，但李梓敬表明無論政見如何不同，都不會批評自己的恩師。

在葉劉淑儀麾下，李梓敬表示對方給予自己很大自由度：「我很感謝葉太，因為自入黨以來近兩年，她給予我很多空間，沒有特別不准我說些什麼，我們之間有良好的溝通。」至於兩人立場最大分別在於對性小眾權益看法，李梓敬相對傾向傳統家庭價值，葉劉則相對支持保障性小眾權益及尊重法庭裁決。李梓敬表示入黨之初已溝通過，黨員可各自發揮，因這個議題較特殊，是個人信仰問題。

比較兩任「師父」，李梓敬表示兩人的風格和政見都相當不同：「田生很重視work-life balance（工作與生活平衡），政治是他其中一項關注，但只是他的一部分，每一次他覺得參選或不參選也可以；葉太對工作非常上心，將新民黨當成自己的家，連生日都會和黨友慶祝，經常約不同黨友單獨用膳談個人發展，對政策議題跟得很貼。兩種風格很不同，沒有什麼高低之分，但他們有個共通點，對自己的政治理念很有原則、有底線，有些事情一定會堅持，這對於香港的從政者而言，是很重要的，香港不能只有『Yes-man』（只懂服從的人）。」他指，對兩位「師父」都一樣尊重和欣賞。

自言已慣於被罵：不能介懷太多

李梓敬從政多年，予外界「好勇鬥狠」的形象，具相當知名度之餘爭議也多，累積不少政敵。在社交網上，不少民主派支持者由於不喜歡其作風，甚至為「創作」出一些具侮辱性的稱呼，李梓敬坦言已經習慣，不能介懷太多。

「『政治』的本質就是立場多元，而且大家對於維護自己立場的『向心力』很強，當你短時間內獲得大量自家陣營支持者時，鏡子的反面就是愈多不支持你們陣營的人會憎恨你。」因此，他同意不同的時勢需要有不同的表述形式，但過程中也要兼顧是否合乎個人從政的初衷：「贏得議席是一個『手段』，協助你落成參政的理念，但如果在這過程中迷失自己，講一些違背理念的話，是否值得呢？所以回到你剛才的問題，會站在前面發聲的人，就一定會面對這些攻擊，每個從政者都要面對，不能太過在意。」

李梓敬為立法會新界東北直選候選人，同區對手包括陳克勤、黃穎灝、黃成智。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。