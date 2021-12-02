香港健康碼｜建制參選人未擬設街站助申請　潘焯鴻批政府避重就輕

政府今日（2日）公布香港健康碼的詳情，市民可於下周五（10日）上午9時起，於網上註冊申請港康碼，市民須提供實名及地址資料等至少五項資料登記。而「安心出行」亦同日更新至3.0版本，設連結港康碼的按鈕。



政府表示會在地鐵站和屋邨辦事處等地協助公眾下載及使用港康碼。不過有多於一名建制派立法會地區直選參選人稱暫未有計劃大規模設置街站協助市民申請港康碼。參選九龍東的工聯會鄧家彪表示，目前未落實通關詳情，大規模設置街站或令市民有錯覺是強制要求申請港康碼，需要與團隊再作研究。



參選港島東的中科監察潘焯鴻指會於街站收集市民意見，並批評政府沒有交代港康碼的實際用途及下一步行動，質疑是為免影響建制派選情。



鄧家彪：設街站或令市民誤會港康碼是強制措施

鄧家彪認為，今次港康碼安排符合大多數市民的預期，平衡各方關注，做法恰當。不過他說，未必會刻意設置街站協助市民申請港康碼，因通關的主動權在內地，目前還未落實通關安排，設街站或令市民誤以為港康碼是強制安排，待落實通關安排，他們便能更容易向市民解釋申請港康碼的作用。他又指，目前有長者在使用「安心出行」方面有困難，促請政府盡快提出方案協助。

參選新界西南的民建聯陳恒鑌說，會社交媒體發放有關港康碼的資訊，亦會在街站解答市民問題，但目前未有計劃大規模設置街站協助市民登記港康碼，「畀時間大家消化一下，局長都有話唔洗急住申請。」他希望政府加強港康碼宣傳，同時顧及沒有智能手機的長者需要。

潘焯鴻斥港康碼安排差 住宅感染無法辨識

潘焯鴻形容港康碼的安排「極之差」，批評當局一直避重就輕，沒有交代港康碼的實際用途，以及政府下一步行動，例如會否擴大安心出行使用範圍等，質疑是為免影響建制派選情。他舉例指，香港並非每個地方也設有「安心出行」二維碼，包括住宅等，一旦住宅出現感染個案，「安心出行」根本無法記錄，港康碼亦無法辨認感染風險，「咁港康碼點樣變色？」他批評創新及科技局局長薛永恒在記者會上一直迴避問題。

他說，最近有很多市民反映「安心出行」措施非常擾民，尤其是對老人家構成壓力，會透過街站等收集和回應市民意見。

新界西北參選人、新思維黃俊瑯歡迎政府採用「中間着墨」的做法，市民可自由選擇是否上傳「安心出行」資料至港康碼，亦理解港康碼需要實名登記，不過希望當局交代資料用途、會交到內地甚麼部門等。他稱希望盡快與內地通關，會與選舉團隊研究，不排除會設街站幫助市民登記港康碼。

港島東參選人有吳秋北、廖添誠、梁熙和潘焯鴻。九龍東參選人有鄧家彪、顏汶羽、陳進雄、胡健華和李嘉欣。新界西北參選人有周浩鼎、田北辰和黃俊瑯。新界西南參選人有陳恒鑌、陳穎欣和劉卓裕。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。

▼圖解註冊「香港健康碼」步驟▼

