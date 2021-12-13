陸委會駐港辦事處遷往中環廣場　無駐港人員　12.20起設辦證服務

台灣駐港機構「台北經濟文化辦事處」將遷往新址，新址位於中環廣場49樓，12月20日起將提供民眾領務辦證服務，各項聯絡資訊維持不變。

經文辦駐港人員早前因拒簽「一中承諾書」，最後一名駐港人員、經濟組組長倪伯嘉已於今年7月返台，令經文辦再無台灣駐港人員。陸委會指，將透過約50名人力繼續維持辦事處運作。



陸委會：各項業務如常推動

港台兩地關係近年緊張，本港駐台經貿辦已於5月關閉，台北經濟文化辦事處亦於今年7月公布，旗下服務組將搬遷至金鐘力寶中心第一座11樓1106室，與處理赴台簽證的內政部移民署合併辦公。與此同時，最後一名駐港人員、經濟組組長倪伯嘉因拒簽「一中承諾書」，已於今年7月返台。

據報道指，台北經濟文化辦事處於本月20日起於中環廣場新址提供民眾辦證服務，包括護照補發和換發、文件證明、外籍人士赴台簽證申請等領務業務，及港人赴台停居留、在港大陸居民入台證等服務，新址除服務組辦公外，亦包括聯絡組、綜合組與新聞文化組。

台方目前並無任何派駐官員在港，陸委會強調，各項業務如常推動，竭力維持相關服務，持續維護台灣及香港民眾權益。

去月10月，協助台灣殺人案疑犯陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴，親身到位於金鐘力寶中心的台北經濟文化辦事處，為陳同佳申請赴台簽證。

管浩鳴為選委會界別參選人。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。