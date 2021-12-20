中聯辦：選舉顯新選制進步優越　成優質、實質民主成功範本

立法會選舉破天荒選出新選制下共90名立法會議員，香港中聯辦在選舉結束後發聲明，祝賀選舉結束，指香港特色民主邁上新台階，形容選舉再次彰顯新選制的進步性、優越性，表示是對「愛國者治港」原則進一步落實，是有香港特色民主的成功實踐。

中聯辦形容社會各界熱情參與選舉，廣大選民積極行使公民權利，又稱今次擺脫選舉亂象，呈現理性建設選舉文化，體現選舉廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性，形成優質民主、實質民主的成功範本，對發展符合香港實際情況的民主道路，具有重要而深遠的意義。



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聲明表示，特區政府克服疫情防控風險，嚴格依法有序組織和管理，選舉得以公平公正順利舉行。中聯辦稱，153名候選人充份競爭，比理念、比貢獻、比擔當，集中展現了愛國愛港情懷和參政議政能力。

中聯辦指選舉能切實維護香港社會的整體利益和各界別各階層利益，是香港民主制度的優化提升和與時俱進，強調他們與廣大香港市民一樣，對新一屆立法會議員充滿期待。聲明寫道：「潮起海天闊，風正一帆懸」，預期新一屆立法會將徹底擺脫「攬炒」、「拉布」的政治泥沼，行政主導體制優勢會進一步發揮，行政立法機關之間的良性互動將得以實現，香港必將掀開良政善治新篇章。

批美英辦民主峰會發表報告顛倒黑白

聲明又表示，美英等國在選舉期間通過舉辦所謂「民主峰會」、發表「香港問題半年報告」等，是歪曲事實顛倒黑白，竭力為其豢養的反中亂港份子撐腰打氣，企圖繼續攪亂香港。中聯辦亦不點名批評一些被通緝、逃竄海外的「跳樑小丑」不顧港府警告，煽動選民不投票、投「白票」，或進行暴力恐嚇，妄圖政治「攬炒」，干擾破壞選舉，指這些倒行逆施的所作所為，「註定被釘在歷史的恥辱柱上」。

聲明提到國務院新聞辦發佈的《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書指，香港憲制地位和實際情況決定了其地方性政治體制的基本屬性，「一國兩制」原則和基本法必然是發展香港特色民主的根本遵循；中央始終是香港民主發展最堅定的主導者、支持者和推動者，發展和完善香港民主制度就是為了讓全體香港居民更好地行使民主權利，為了「一國兩制」實踐行穩致遠。