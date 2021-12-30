林鄭：輪公屋1年可買綠置居貨尾　資助房屋禁售期將延至5年

特首林鄭月娥五年任期到尾聲，明年6月卸任，今早（30日）罕有舉行年終記招，以「回顧及展望」為題，在開場白大篇幅講述土地房屋。兩項涉及資助房屋政策的新猷，包括容許輪候公屋超過一年人士購買今期綠置居剩餘貨尾單位，計劃以先導形式推出，會視乎受歡迎程度，再作檢視。



另一項措施，是未來推售的資助房屋會收緊轉售限制，現時規定業主在兩年內不得以高於原價在第二市場轉售給合資格人士的年期，將由2年延長至5年；在公開市場經補地價後，自行議價出售的禁售期，就由10年延長至15年。



林鄭指今年更勝上任之初：一國兩制回正軌

【12:33】被問到今年是否對比起2017年是一個更好的地方，林鄭形容「香港在2021是一個更好的地方」，因為回到「一國兩制」正軌，她強調不是不可提出反對聲音，但治港者要是愛國者，香港是個更安全的地方。

至於基本法23條立法，林鄭指20年沒有做，本屆政府會討論細節，由於立法有很多程序，不會樂觀到認為可以在任期完結前通過，因為有很多程序，如草擬法案、諮詢、立法會法案委員會、首二三讀。但很多立法會當選議員都表示會合作，未來會繼續爭取社會不同人士的支持。

民政局重組後 有精力審視地方行政及管理

【12:20】被問到如何處理區議會停擺，林鄭指，區議會自2020年1月上任有四年任期，但很多選出的區議員無論是犯法、辭職、未符合宣誓要求而離任，區議會「殘缺不全」是事實，如果再用區議會平台推行地區工作並不理想，其代表性大打折扣。她重申，明年6月30日前，政府都無能力舉行補選。

她提到政府改組的目的，將民政區重組，其中一個作用就是將騰出的精力，用檢視甚麼地方行政、地方管理會貼近市民要求，相信民政局會開始考慮。

【12:17】對於《立場新聞》被搜後停運，林鄭指一如既往不會評論執法工作，任何官員也不應評論，案件已進入司法程序。林鄭強調「唔係整頓反對派媒體工作」，指香港是法治社會，要維護法治及社會安寧。她重申「唔係針對某一立場嘅媒體，如果媒體行為涉嫌違法，我哋就採取行動。」

她指每一次發生類似事件，都有西方機構及媒體、外國政府在不了解香港法律之下，下達定論，強調「放人」的說法不正確，「講呢啲說法嘅人本身踐踏緊法治」。林鄭強調，受基本法保障的人權自由不是絕對，無人可以凌駕法律，反問「點解一啲自稱第四權嘅人就可凌駕法律？佢哋係咪唔會做錯嘢㗎呢？」

林鄭批評，有外國媒體不分是非黑白指執法「衝擊民主自由」，反駁指新聞自由、民主進程在基本法有清晰保障，不可以「新聞自由」去違法、成為保護罩。她又指，香港經濟發展同時會有矛盾，不等於市民就不會有其他的盼望，例如財富不均、政治爭拗等未有機會討論。她對未來的立法會有信心，希望日後可令市民有幸福感，留在香港可安居樂業。

被問到「煽動」的界線，林鄭指這是法律語言不可細講，相信法庭以前判決、日後也會有判決，視乎搜證、控辯雙方的證據。

競逐連任？林鄭：下屆特首做什麼都會尊重

【12:12】林鄭被問及連任意向時，指上周完成北京述職行程，今年可以親身赴京，感到很高興，總理、主席都對其工作表示充分肯定。至於下屆行政長官，要做什麼她都會尊重，但特區政府有些政策有相當延續性，任何一屆政府會將其放在施政重點內，如北部都會區。

記者其後多次問及連任問題，林鄭只是重申特首選舉明年3月27日舉行，提名期在1月開始，和現時仍有一段距離。

明年推售13,600伙資助房屋 居屋以51折出售

【11:59】林鄭指，2022年將出售共8,900個居屋單位和4,700個綠置居單位，即明年市民可合共買到13,600個單位，令本屆政府推出的資助房屋數目高達約38,300個，比上屆政府多出約4倍，她指有賴很多同事努力，知道市民熱切期盼安居。而今期綠置居，貨尾單位將會開放予申請了公屋超過一年的人士購買。

「居屋2022」涉及7個屋苑共8,900個單位，分布在港島、九龍、新界、約半數位處市區，單位面積選擇多。售價受惠於2018年的新定價機制（與市價脫鈎，改以非業主住戶的家庭每月入息中位數為基礎的家庭負擔能力釐定），將以五一折出售明年居屋，是2014年復售以來最大折扣率。林鄭又舉例，新居屋如觀塘安秀苑，將提供約400呎單位，只售279萬元（舊機制為383萬元），以9成按揭 ，25年還款期約3%利息，首期27.9萬元，每月供款11,900元。

明年的綠置居臨時折扣率高達59%（即41折），是2016年出售綠置居以來最高，單位售價最低為79萬元。以油塘高宏苑為例，約290呎單位，只售177萬元（舊機制為260萬元），以9成半按揭，25年還款期約3%利息計算，首期8.85萬元，每月供款8,000元。林鄭形容，對於基層而言是可以置業的機會。

2022年起出售的綠置居、居屋，將收緊轉讓限制。現時業主可於第二市場，以不高於原價轉售的期限由2年延長至5年。即從第6年起，業主才可以於第二市場以自行議價，轉售予合資格人士。

21/22第四季賣地計劃 將引入最小面積規定

【11:57】林鄭又指，自10月公布《2021年施政報告》以來，已檢視由發展局和運房局提交的10年建屋計劃，後5年期的首個工作季度報告（共涉及120個項目），當局竭力壓縮建屋程序希望可以加快，第一個報告已經提交。

壓縮建屋程序要靠法律精減，發展局將於2022年第一季，向立法會提交檢視有關土地發展的法例，以及精簡程序的具體建議，涵蓋《城市規劃條例》、〈收回土地條例》、《前濱及海床(填海工程)條例》、《環境影響評估條例》及《道路(工程、使用及補償)條例》。

發展局亦將於2021-22第4季政府賣地計劃中，引入最低單位面積的規定，出售住宅土地興建的單位不可少於規定，今日下午4時，發展局會公布詳情。

【11:54】林鄭表示，香港運動員在東京奥運會取得歷史性佳績：1金、2銀、3銅。在其後的東京殘奥會、第14屆全運會和全國殘疾人運動會共取得29面獎牌。政府破天荒斥資購入東京奥運會和東京殘奥會轉播權，供5個電視台播放逾3000小時賽事，全港市民免費收看，提升了體育熱情。林鄭指，中央非常支持體育發展，也同意由粤港澳三地共同承辦第15屆全運會，是香港首次参與舉辦全運會。另外，香港泳手何詩蓓創下短池200米自由泳世界紀錄；東京奥運內地健兒訪港、航天科學家訪港及月球土壤在港展出、香港學生與航天員「天地對話」等活動，都激勵人心。

改組政策局方案料3月出爐 下月12日立會交代細節

【11:53】林鄭形容，第六屆立法會在延長一年的任期内履職盡責，「拉布」、「點人頭的鐘聲」絕跡，議會效率顯著提升，一年内通過由政府提交的46條條例草案，比以往平均每年20條倍增，其中包括引人非本地培訓醫生、家居垃圾徵費、全面禁止電子煙等利民法案，都是以往爭拗多時。財務委員會在年内共批出超過了200億元撥款。行政長官亦同意由議員提出的兩條私人條例草案，私人條例草案已推過，展示了政府對立法會的尊重。

林鄭又指，應該可以在明年3月底前制定好改組政策局方案，明年1月12日首次立法會大會時會公布細節。

經濟正在復蘇 失業率下降至4.1%

【11:50】林鄭指今年本地經濟復蘇，與疫情受控有關，首3季GDQ上升7%，全年預計增加6.4％；失業率最新數字已由7.2％下降至4.1%，有企業甚至出現人手不足問題，預料2022年人力市場將面對挑戰；住宅物業方面，樓價有升幅但近月有所緩和，自8月高位有所回落。

她又提到，《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》為香港現代服務業帶來大量機遇，包括港交所在港推出MSC/中國A股指數的期貨合約，啟動「跨境理財通」和「債券通」，「南向通」，以及深圳市政府首次在港發債。政府將全力推進粵港大灣區建設，加強粤港、深港、港珠合作，與深圳共同推進。

任期內首次以記招形式總結年度工作

據了解，林鄭往年一般以Facebook帖文或拍片形式總結一年工作，今次是遙首度直接以記者會形式交代。