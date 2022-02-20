政壇諸事町︱鄧飛帶9歲女落酒吧體驗　國教爭議曾擔心走不出政總

立法會議員、教聯會副主席鄧飛在港台節目《舊日的足跡》表示，議會工作比起想像中要忙，又談起2012年開始參與公共事務後，即要面對國民教育科爭議。他憶述當時在政府總部與委員會開會時，見到樓下東翼前地及附近龍和道一帶人山人海，以手機燈光照射政總大樓，感到龐大的心理壓力，一度擔心無法離開政總。

鄧飛談到教9歲女兒心得，指現時會帶她到不同地方體驗、擴闊她的視野。他更透露，會帶女兒「落pub」（酒吧），讓她感受一下氣氛，希望對方日後長大後這些經歷可以有幫助。



透露「成功爭取」林鄭答問會延長

作為議會新丁，鄧飛指很多事情仍要學習，坦言工作比想像中要忙，尤其立法會很多文件要看，「開會要睇文件，又唔可以齋吹。」他又指早在2019年社會事件以來，已有參選念頭，後來受到教聯會會長黃均瑜一句話影響：「香港不缺謀士，但缺戰士。」更加堅定了參選的想法。在新選舉制度下，機會增多，於是循選委會界別出選。

鄧飛又談到進入議會後的一些有趣事，例如有一次會議未知是否按錯掣，干擾了麥克風的訊號，主席梁君彥透過立法會秘書長陳維安「傳紙仔」，要求他不要談電話，他當時覺得很奇怪，因為他沒有用電話。

另外有一次，特首林鄭月娥出席答問會期間，鄧飛見到另一議員謝偉俊提出規程問題，不知道那是什麼意思，又見到會議廳枱頭上有「規程問題」按鈕，多手按了一下，隨後梁君彥和陳維安同時看了他一眼，並透過紙條問他是否有規程問題（因現時一般做法，議員會直接站起打斷會議提出規程問題，不會按掣，是以梁君彥覺得奇怪）。

他當時不知所措下，向主席反映會議進度不理想，過了接近一小時只有3名議員問到問題。結果梁君彥真的問林鄭可否多留一會兒，獲對方答允多留半小時。鄧飛笑言：「呢件事（林鄭多留半小時）背後其實係『蝦轆』！」

憶國教風波：當時好驚示威者衝入嚟

作為校長的鄧飛在訪問中亦談到教育心得，他指2012年國民教育爭議中，代表教聯會參與政府的委員會，處理國教如何「收科」。他憶述，當時社交網路的動員力量很驚人，委員會開會的地點總是受到關注，所以要不斷變。其中有一次在政府總部的會議，當時是傍晚時分，鄧飛當時在會議室向下望，見到下方人山人海、很多人開啟手機電筒，頓時感覺到有龐大心理壓力，「你唔知佢哋會唔會衝入嚟，或者你走嗰陣有冇人嚟攔你。」幸好最終都沒有發生。

他又談到當時一個「秘聞」，指當時政府用「擱置」國教科的字眼，在會議上他是第一個提出反對意見的人，因自己當時代表教聯會，如果會上一致通過這個決議，代表教聯會都接受這個做法，那以後就難以對外解釋。因此當時鄧飛表示：「我最多棄權。」於是秘書處另外印製一份表格給他，就棄權的意向簽字，是以委員會最後沒有「一致通過」建議政府擱置國教科。

2012年反國教事件，鄧飛當時參與政府的委員會，透露在政總開會時曾受龐大心理壓力。（資料圖片）

談教女心得：我會帶佢落pub

鄧飛又談到現時的教育生態，他指香港的教育平均水平仍有一定水準，不過學生的總體學術水平參差：「叻嗰啲就好叻，但平庸嘅就平平無奇，甚至可能跌緊」。他認為，長遠而言教育需要改革，以追上新時代的要求。鄧飛又笑言，作為教育工作者「唔怕教百厭仔，最怕教hea仔」，指有一些學生完全失去學習動力，「唔會沉迷打機，因為佢哋連打機動力都冇，打機過關都有壓力」。

鄧飛的女兒現年9歲，講到教女心得，他坦言女兒現時開始成長，有自己的意識，但又遇上疫情，很難帶她到處旅行，唯有在力所能及之下帶她在香港各處增長見識，例如電台、立法會中信辦公室等等，甚至承認：「我會帶埋佢落pub（酒吧），好多學生都知我鍾意飲酒，我就唔食煙啦，但我會飲酒。落到去，凍檸茶就你（女兒）嘅，生啤就我嘅！我同佢講，你唔係睇嗰兩杯嘢，係感受一下pub嘅感覺。」

鄧飛又笑指，用盡各種不同方法擴闊女兒的視野，到她日後長大找男朋友時，也有一套方法可教她：「你知啦，女仔青春期就好多嘢諗！」他希望女兒思想成熟後，可以從男性角度分享一些經驗，幫助她日後的人生。鄧飛指，慶幸女兒也很喜歡看歷史書籍，和他的喜好一樣。