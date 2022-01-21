打針年齡降至5歲　邵家輝倡學校推默許接種　鄧飛：反對信必湧現

政府今日（21日）開始為5至11歲兒童接種科興疫苗，下月16日起更可選擇復必泰。自由黨立法會議員邵家輝今（21日）在立法會小組委員會上指，當局應採取「默許接種（Opt-out）」機制，派人員或專隊到學校為學童接種疫苗，直指「除非學生抗拒唔打（疫苗），如果唔係都係要佢打。」



教聯會副主席、本身是中學校長的選委界議員鄧飛反指，「默許接種」機制無實際意義，若推行有關機制，大批家長馬上會向學校和校董發出信件，表明不讓學生接種。



鄧飛指若推「默許接種」 料家長反彈大

立法會召開《2021年預防及控制疾病(使用疫苗)(修訂)規例》小組委員會會議，鄧飛在會上指，若果進一步強制5至11歲學童接種疫苗，出現反彈屬可預期情況，又指「默許接種」機制爭議大和「無用」：「家長會寄大量信件、Template畀學校、校董會話唔會打。」他形容機制對家長來說無實際意義，認為當局應加強宣傳，令家長放心讓子女接種疫苗。

食物及衞生局副局長徐德義則新交代，截至1月20日，12至19歲已接種第一針疫苗的比例達81.37%，又指知悉要為學童接種疫苗具挑戰，理解孩子及父母對接種疫苗有關注，同意須加強宣傳，又相信兒科醫生會向家長盡量解說疫苗的安全性。至於會否建議3至4歲學童接種疫苗，徐德義指任何放寬接種疫苗年齡限制的建議，均須依靠專家委員會作出決定。

倡設專隊、資訊中心為長者提供專家意見

新思維主席狄志遠發言指，其師母接種第一針後「反應好大，入咗院兩次」，又稱一名正餵哺母乳的家人也不敢打針，社會上不少人擔心疫苗的不良效應，不敢讓家中長者接種疫苗。他建議政府設立資訊中心，安排專家團隊在中心以個案諮詢方法，為長期病患者及長者提供專業意見。狄又稱自己已經接種三針科興，形容科興「好溫柔」但「好快無咗效果」，問政府會否考慮引入國藥疫苗等選擇。

民建聯周浩鼎則指，有長者及長期病患者希望取得醫生指示後才接種疫苗，但不少市民反映，相關醫生證明「遲遲拎唔到」。他同樣要求政府以專隊處理這類型「奇難雜症」，安排專家為有需要人士提供醫學意見。

徐德義：若須再採購疫苗 會考慮更有效者

徐德義回應指，有關長期病患者及長者應否接種疫苗的資訊，已透過不同渠道發放，包括透過電話及電台專訪，希望協助相關人士解答問題，又指設中央熱線未必解答到相關問題。至於會否引入另一款疫苗，徐德義指，現時已有來自兩個技術平台的疫苗供港，現階段「無需要再加」，若日後須再採購新一批疫苗，當局會考慮採購更有效的疫苗。