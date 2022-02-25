福利金按物價上調2.6%　何啟明回應調整滯後：議員畀到未來指數？

立法會財務委員會今日（25日）通過將綜援、生果金及「長生津」等公共福利金，按照社援物價指數上調2.6%，為政府帶來每年額外約15億元承擔額。不少議員關心《施政報告》早前提出以高額劃一「長生津」銀碼，能否如期今年下半年實施。勞工及福利局副局長何啟明確認可以按原計劃實施，但未能講明確實月份。



有議員則關注，檢討機制能否調整指數的計算方法、以至調整頻率。何啟明回應指，已經是用過去一年數據調整，強調是最新的數據。如果議員提供到其他數據，自己樂意跟進，「可能未來一年數據，但我估應該無啲咁嘅嘢啦！」



狄志遠在會上問綜援追加通脤方面能否與時並進。（資料圖片／羅君豪攝）

社福界議員狄志遠兩度提到，基本開支預算由1996年制定至今一直未有改善，但指社會生活模式改變很大，如學童、長者生活有電子科技需要，問政府會否檢視。另外，他提到2021年綜援申領人有不少屬於無法照顧自己的人士，指社會上有人批評「綜援養懶人」，問政府實際上有否濫用情況。

綜援養懶人？何啟明盼去除偏見

何啟明回應時強調綜援屬基本底線，是最基本的生活指標，而小童學習需要已有教育局資助，長者手機近期也有計劃支援他們。他不認同綜援出現濫用情況，指當局有機制審查及覆核申請人的財務狀況，希望社會去除偏見，讓有需要人士申請綜援。

狄志遠之後問到，基本生活開支預算短期內會否檢討，又問綜援追加通脹能否與時並進。何啟明回應指，綜援已經是以過去一年的數據調整，指議員如果有其他的數據，他亦樂意跟進：「例如未來一年的數據，但相信不會有！」

民建聯黃俊碩也認為，檢視綜援有滯後問題。何啟明回應稱，綜援屬基本生活開支，如有其他費用需要，有關人士可能需要與社署社工討論，如菜價短期調整則未有覆蓋。

工聯會黃國促請失業綜援開放個人申請被拒。（資料圖片／李澤彤攝）

長生津劃一高額？勞福局：按計劃下半年推行

新界西北田北辰問政府，施政報告提出將普通長生津併入高額長生津進度如何，能否在7月立即發放。何啟明表示會盡快處理。

工聯會黃國則稱，失業綜援申請數字與失業率似乎沒明顯關係，問政府可否放寬申請門檻，以及容許以個人方式申請，以至加入停工、無薪假，同時加快審批。何啟明表示，失業綜援的申請資格視乎資產，指失業率即使高了，也有人士未必合資格申請；以家庭為單位申請是應該保持的原則。至於無薪假，他解釋並非申請的主要考慮，視乎申請人收入、資產狀態，建議僱員如被解僱，應按法例爭取遣散的合理權益。

黃元山在會上問及與撥款關係不大的安老院舍疫情防控措施，獲陳健波酌情讓當局回應。

黃元山「借題發揮」問安老院防疫 陳健波：不應仿傚

選委界議員黃元山支持上調綜援，之後明言「借題發揮」，問安老院舍在疫情嚴峻下，在物資及隔離設施方面有否安排。

陳健波聽後指，「借題發揮」的方式不好，應聚焦討論撥款，但理解議員對此事相當關心，故讓當局簡單回應，呼籲其他議員不要仿傚。何啟明回應指，當局已盡快分發物資予相關院舍，認同在執行方面有一定滯後。會議議程尾聲，陳健波敦促何啟明盡快處理好院舍爆疫問題。