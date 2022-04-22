港鐵票價機制年內檢討　議員轟賺過百億仍加價：好多市民焗搭！

港鐵今年凍結票價，已連續三年不加價，但根據機制累積了3.35%的延後加幅，若明年經濟好轉，有機會加價近5%。政府今（22日）表示，今年下半年將與港鐵檢討票價調整機制。運輸及房屋局副秘書長黃珮玟表示，檢討過程會聽取各界意見，將研究延後加幅安排，希望取得平衡，顧及市民承擔能力以及港鐵財務的持續性。



民建聯立法會議員陳恒鑌表示，雖然今年不加價，但延後加幅不斷累積，重申建議只累積一年的延後加幅，並將港鐵盈利納入調整的考慮因素。實政圓桌田北辰則關注高鐵停運後，政府向高鐵提供了多少補貼，黃珮玟說，由政府全資擁有的九鐵公司按規定提供補貼，但由於屬商業敏感資料，不能公開涉及金額。



議員轟賺百億照加價 政府：有考慮市民負擔力

立法會交通事務委員會今（22日）召開會議，討論港鐵票價調整。陳恒鑌指，過往港鐵試過盈利過百億元，但依然加價，傷害了市民感情，期望政府與港鐵商討符合市民期望的票價調整機制。他又指現時機制過於簡單，未有考慮港鐵盈利及市民承擔能力，建議在機制中加入「盈利指數」。

工聯會鄧家彪反映，機制過往「多加少減」，只在2021年減價過一次。他說，目前機制已經累積了3.35%的延後加幅，若明年經濟好轉，有機會加價近5%，關注會為港鐵帶來多少盈利，並希望港鐵回饋社會。

黃珮玟說，當局檢討票價調整機制，會聆聽各方意見，尋找合理的方法處理。她提到，目前票價調整機制設有市民負擔能力上限，票價加幅不可高於每月家庭入息中位數加幅，這規定過往曾發揮作用，調低過票價加幅。

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16宗嚴重事故 港鐵：6宗屬系統磨合問題

勞工界周小松指，第五波疫情下市民生活捉襟見肘，但很多市民「焗搭港鐵」，港鐵去年利潤達101億元，比上一年度多出逾兩倍，問及港鐵會否推出優惠。他續指，港鐵去年發生16宗嚴重事故，較前一年多一倍，關注是否港鐵大量外判維修工程的模式，導致維修質素下降。

港鐵客運服務總監楊美珍強調，港鐵在維修工作上非常認真，是否外判工作視乎港鐵的資源和人力，港鐵會加強監管。她指，有6宗嚴重事故是由於東鐵綫採用了9卡和12卡列車混合模式測試，相信是系統磨合問題。

高鐵停運兩年獲補貼 運房局：不能公開金額

實政圓桌田北辰關注自高鐵停運後，政府每年向港鐵提供多少補貼，質疑政府「大細超」，只補貼食肆少許，卻按原定方式補貼高鐵。黃珮玟說，港鐵和九鐵公司就高鐵簽訂服務經營權的補充協議，規定若整年高鐵香港段的實際乘客量，與預期乘客量偏差在15%以上，雙方要分擔風險。她指，高鐵自2020年1月30日停運，九鐵公司按機制承擔部分風險，但涉及多少金額屬商業敏感資料，不能公開。