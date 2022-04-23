新冠疫苗︱311萬人打第三針　聶德權：地區疫苗接種活動非常成功

第五波新冠疫情回落，市民在過去一段時間加緊接種疫苗。負責疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權今日（23日）表示，已經有311萬人打了第三針，感謝地區團體一連38天舉辦疫苗接種活動，形容活動非常成功。



接種中心原運作7天 終運作38天

聶德權今日出席疫苗接種活動義工感謝狀頒發典禮時表示，香港湖北社團總會、尖沙咀街坊福利會、工聯會、「全港社區抗疫連線」與一眾地區團體，在民政事務總署、油尖旺民政處的支持下，成立疫苗接種中心。中心原本計劃運作7天，但最終運作了38天，動員醫護人員400人次，義工超過1,000人次，為區內市民接種8,000劑科興疫苗，形容是創新而非常成功的嘗試。

聶德權指，現時3歲或以上接種首劑疫苗比率超過九成，兩劑超過八成。3至11歲打月首針有65%，70歲或以上有74%，80歲或以上超過六成。全港共有大約311萬人接種了第三針，60歲或以上有79%。

疫苗到戶接種服務 下周二外展隊出動

聶德權表示，本周二（19日）已推出「疫苗到戶接種服務」的網上登記平台和電話熱線，下周二（26日）開始派出外展醫護團隊，上門為70歲或以上未曾接種疫苗的長者和因疾病或殘疾而行動不便的人士接種疫苗。過去4天，該服務已有超過5,400人登記。