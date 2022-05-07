譚惠珠指須告別「議而不決」　歸咎公僕無納問責制　倡設KPI賞罰

特首選舉明天（8日）舉行，唯一候選人李家超料高票當選。基本法委員會副主任譚惠珠接受電視節目訪問，指新一屆政府應走出「議而不決」的年代，又稱以往的政策未能貫徹執行，與公務員團隊不受問責制約束有關，將來應按表現決定升遷及引入賞罰機制。



譚惠珠指，今次行政長官產生的過程與以往有一些分別，但她認為是需要的：「政府及香港市民告別議而不決，決而不行的年代，一起推行一個『決而行』的新年代，我們已經蹉跎太多歲月，錯失了很多機會，十二五、十三五及十四五規劃、大灣區及一帶一路，這都多少年了，我們看不到多少動靜。」

議會反對力量不大 應考慮郊野公園建屋

她質疑公務員不受政治問責制約束，令過往的政策難以貫徹實施，提倡為公務員引入賞罰機制：「目前不是政治問責的官員可受KPI（關鍵績效指標）決定其升遷，其事業發展會如何、以及有賞有罰，如此可令上面政策得以執行。」她認為公務員毋須懼怕KPI制度：「其實香港能實行一國兩制，你擔任公務員期望做到甚麼，正是希望為市民服務。」

在土地房屋方面，譚惠珠說，目前立法會很清楚市民需要，加上反對的力量不大，應該考慮在郊野公園邊陲地帶或郊野公園範圍興建公營房屋。