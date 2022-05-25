規管眾籌｜許正宇：今年第四季諮詢公眾　檢討捐贈作政治活動目的

政府計劃立法規管眾籌活動，財經事務及庫務局長許正宇今日（25日）在立法會回應議員質詢時表示，今年第四季會就規管眾籌活動諮詢公眾，期望提供明確清晰的規管，加強眾籌活動透明度和問責性，防範違法行為，諮詢內容包括眾籌平台或籌募人需否領取登記、披露帳目等。



檢討報酬或預售性質眾籌

工聯會議員陳穎欣提出口頭質詢，指網上籌款活動沒有專門法例和政府部門作規管，造成「無王管」情況，又指在2019年「黑暴」期間，有人為策劃危害國家安全的違法活動而進行網上籌款。

許正宇表示，任何籌款活動不論線上、線下，均須守法，如有人或組織透過籌款而洗黑錢、欺詐、危害國安等，須付上相關刑責。許正宇指，目前網上眾籌活動主要有四類，除了股權眾籌、點對點借貸的金融相關活動；亦有捐贈性質的眾籌，以舉行慈善或政治活動等目的，以及涉及報酬或預售性質的眾籌，政府會檢討這四類眾籌活動的規管，爭取今年第三季完成研究，之後展開諮詢。

工聯會麥美娟要求政府加快立法。（李澤彤攝）

保安局：3宗網上眾籌涉違《國安法》

保安局副局長區志光表示，執法部門調查「黑暴」案件時，充分運用了法例權力，其中有3宗涉嫌違反《港區國安法》的案件，懷疑以網上眾籌取得資金危害國家安全；亦有5宗案件涉嫌挪用眾籌資金，干犯「洗黑錢」、欺詐或盜竊罪。

工聯會麥美娟要求政府加快立法，質疑只有諮詢，未交代立法時間。科技創新界邱達根表示，高興當局推展立法防止有人借眾籌之名，非法籌募資金。