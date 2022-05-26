立法會通過推動職業教育議案　議員：香港考試模式令學生變清一色

立法會今日（26日）續會，討論並通過由勞聯議員林振昇提出的「推動職業教育發展，培養人才構建多元出路」議案。多位議員關注應用技術階梯未能在現時的資歷架構中體現，亦有議員指大學可配合來屆政府所提倡的再工業化調整學科，以培養適當專科人才，避免出現人力資源錯配的情況。



林振昇動議時表示，本港出現嚴重人力資源錯配，隨著科技發展及產業轉變，單一的學術教育已經不能滿足社會生產力的發展，促請政府全面檢討現行教育政策，以加強職業教育發展、提高應用學習科目的認受性，並檢討學徒訓練的制度，為香港培養多元化人才、傳承技術技能，從而實現本港產業多元發展、創造更多優質的就業機會。

多位議員均在發言中提及德國工業發展的成功，在於穩固的工業基礎及就業晉升階梯。選委界李浩然指，曾在貴州任官推動職業教育學校，起初的確困難重重，但經多年推廣和發展後，學校已成為當地的名校，全因學生就業有保障，技術先進，學生能得到人生發展。

管浩鳴：時教育制度過分強調考試

選委界管浩鳴認為，現時教育制度過分強調考試和升學，對學生個人未來發展未必有太大關係，文憑試內雖然有應用學習科目供選擇，但修讀人數只佔高中生比率10%以內，大專院校亦令可將資源投放在主流學術科目上。即使施政報告提及對職業專才教育的重視，並成立專責小組協助推動，可是一直未有具體方案，以致無法說服校方與家長相信職業教育是下一代新出路。他建議將應用學習單獨設立在個別領域上，提供初中課程和評估，走出以紙筆考試為中心的邏輯，改變評估模式。

自由黨航運交通界易志明表示，本港人力資源錯配的深層原因，是教育制度一直重學術輕工科，認為政府應改變社會「工字不出頭」的偏見，協助行業提升工業形象，加強職業教育，透過註冊和領牌制度提升工種的專業。

2022年DSE於5月14日完成所有甲類筆試，期間有44名考生在竹篙灣應考。（考評局網誌）

梁熙：DSE考試模式令學生變「清一色」

民建聯梁熙認為，中學文憑試的考試模式使學生變得「清一色」，由低組別學校的學生在教育制度中掙扎「逢二進一」，建議政府讓學生提前在中三自由選擇轉往職專的跑道，及早在人才培訓分流，將有助學生的未來發展及生涯規劃。

工聯會郭偉强指，香港職業教育地位未被廣泛應受，高等教育學位大部份為學術學位，只有少部份院校開設應用學位，而應用學位只佔一成半左右。他再說，現時學術資歷和應用資歷不相通，院校收生一律以學術成績作為入學門檻，未能識別擁有其他技能的學生，增加學生與所修讀學科錯配的機率，導致技能錯配的情況發生。

教育局局長楊潤雄。（資料圖片/張浩維攝）

楊潤雄：改變家長對職專教育觀感需長時間

教育局局長楊潤雄說，教育局透過職專教育為不同志向和能力的青年人，提供優質、多元化的學習途徑，令青年人掌握社會和職場所需的技能和知識，為升學和就業打好基礎。他指，要改變公眾尤其家長對職專教育的觀感，需要社會和各界長時間和多方面的努力，通過完善職專進階途徑，強化職專教育的認受性，以及提高公眾認識，為青年人帶來多元事業發展機會。

對於議員指在中學階段強化職專教育元素，楊潤雄指教育局和議員的看法不謀而合，希望學生及早在中學階段多認識職專教育，認清目標，作出合適選擇。他同意應用學習科目是有價值的選修科目，和其他高中科目相輔相成，構成靈活的科目組合，為學生提供實踐與理論並重的學習。

勞工及福利局副局長何啟明指，今次議案討論令他想起兩年前為在港建口罩廠奔波的經歷，就算購得製造口罩的機器，要有懂得操作的師傅才能成事，而當時全港只有一名具相關經驗的老師傅，香港現時能有多加口罩廠百花齊放，全因學徒訓練計劃的推展。