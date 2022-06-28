回歸25周年︱慶委會維園設展覽打卡位 巴士電車一連六日巡遊全港
撰文：高諾恆
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香港各界慶典委員會回歸系列活動啟動禮今日（28日）舉行，慶委會安排宣傳開蓬巴士和的士車隊，在啟動禮後走訪港九新界。在維多利亞公園一連六日，亦有免費開放的展覽及打卡位置，另設電影欣賞會及回歸美術展等慶祝活動。
香港各界慶典委員會回歸系列活動啟動禮今日舉行，民政事務總署署長張趙凱渝、中聯辦社會工作部副部長張昭、九龍工作部副部長祝小東等人出席。
香港各界慶典委員會籌委會會長范榮彰表示，慶委會準備了25輛特別版巴士、10輛特別版電車，和25艘懸掛國旗區旗的大型漁船，巡遊港九新界至少六日，但公眾未必能上車、上船。
不過，慶委會將在維園一連六日設展覽，內容圍繞香港過去25年的情和事，又以國旗區旗為題，象徵新時代變遷，表達香港在回歸及《國安法》訂立後，得到國家伸出援手，經濟民生越趨繁榮穩定。維園另有打卡裝置，包括大型國旗及區旗展示、創意燈光裝置、水幕特效展示等，市民可以免費參觀。范榮彰聆聽到不少市民都想儘早入維園參觀，預計參觀人次超過幾十萬，甚至過百萬。
范榮彰表示熱烈支持新政府，相信所有市民都歡欣期望，而香港在祖國支持下，港人生活會持續繁榮穩定。
民政事務總署署長張趙凱渝致辭時表示，本港利用「一國兩制」的獨特優勢，建造國際化營商環境，面對社會動亂或政治衝擊等嚴峻挑戰，國家迅速果斷制定的《國安法》讓社會回復安定。她又感謝社會各界群策群力，支持政府工作，亦對慶委會籌辦的活動十分期待。
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