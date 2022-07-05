倪匡逝世．分析︱政府悼文用詞大不同　政治正確下「冷處理」

香港科幻小說巨擘倪匡7月3日逝世，終年87歲。事隔一晚，文化體育及旅遊局昨早（4日）發出簡短新聞稿，對倪匡逝世表示惋惜。

有政界人士留意到，同樣是文藝界著名人士離世，文體旅局在不足一日之內，對著名導演羅啟銳和倪匡的死訊，悼文用詞有明顯分別，包括是以「局」而非「局長」的身份對倪匡離世表態，而內容亦簡單得多，似與逝者「保持距離」，與倪匡的知名度不太相稱。

有人認為，倪匡文學上成就極高，但政治立場反共，似乎在「政治正確」下，官員都不敢將自己的名字與倪匡拉上關係，一定程度折射出雖然政治環境已穩定，但官方對於不同政見人士的包容程度，已沒以前那麼大。有立法會議員則指，政府有發新聞稿回應，已是對倪匡的一份尊重。



「讀者將會懷念」 VS 「我們永遠懷念」

俗語說「死者為大」，在政治上，無論對方生前與自己有再多分歧，於對方離世時展現出尊重亦是基本禮儀。如何應對有關逝者的消息，向來是政治人物一門必修的學問，無論是即時反應、遣詞用字，都能側面反映出當事人的胸懷，以及社會整體氣氛。

在同一日內，本港昨日分別傳出著名導演羅啟銳和倪匡的死訊。文體旅局昨日下午對羅啟銳的悼文，全長282字，並且以局長楊潤雄及常秘黃智祖的名義，標題有提及「哀悼」字眼，兩人都具名讚揚羅啟銳在電影業的成就，其中黃智祖表示：「我們對他的離世深感難過，並會永遠懷念他。」

正所謂「有比較有傷害」，相隔不足一天，文體旅局對倪匡逝世的聲明，只得89字，以局方的名義「深表惋惜」，並指「他雖然離開了，但相信喜歡他作品的人仍會懷念他。」相對之下，局方對倪匡沒有直接表示懷念，而只是「喜歡他作品的人」會懷念，用詞有明顯距離感。

被質疑與政治立場有關

筆者翻查政府過往對知名人士離世時發表的悼文，發現絕大部份新聞稿中，都會提述相關官員的名字，不提官員名字而只以「發言人」名義表態，甚為少見。

同被坊間稱為「香港四大才子」之一，與倪匡齊名的武俠小說巨匠金庸（查良鏞）於2018年離世時，時任特首林鄭月娥及民政事務局局長劉江華，皆具名向其表達哀悼，並詳列金庸於武俠小說方面的成就；由於金庸於回歸前曾參與基本法起草委員會工作，林鄭亦另外讚揚其於政治上的貢獻。時任中聯辦主任王志民亦向查良鏞家屬致唁電，稱對其逝世表示沉痛悼念及深感哀痛，讚揚金庸作品深蘊民族大義和家國情懷。

有政界人士私下向筆者表示，留意到政府有明顯「冷處理」倪匡離世的消息：「大家都知道羅導（羅啟銳）和倪匡都是傑出的文藝界人士，但論名氣，倪匡比起羅啟銳有過之而無不及，官員在一日之內，對兩位人士的態度如此不同，姿態都頗為明顯。」尤其倪匡一生反共，無論是言辭還是文章，對中國共產黨的批評非常不留情面，難免令人質疑政府的態度與倪匡政治立場有關。

民主黨民政政策發言人朱子洛。（資料圖片）

民主黨成員：有總比沒有好 惟倪匡值得更多篇幅

民主黨民政政策發言人朱子洛表示，政府新聞稿處理手法的不同，相信與倪匡的政治立場有關係，倪匡過去鮮明地反共，或許政府官員會覺得以倪匡的知名度，不發稿會非常突兀，但又不敢讚對方太多：「出稿總比隻字不提來得好，老實說，以今日的環境，政府會發悼文我個人已感到驚訝。」

不過他同意，以倪匡在文學界的成就，官方的悼文確實值得更多篇幅，況且倪匡雖然政治立場不同，但文學作品大都沒表達什麼明確的政治取向，是科幻小說為主，其實大可以將焦點放在其文學成就上。

11年前司徒華逝世 曾蔭權大篇幅讚揚

近十年間，離世的民主派元老級人士不多，對上一位政府出稿悼念的民主派人士，已數到2011年1月初逝世的民主黨元老司徒華。當時時任特首曾蔭權、政務司司長唐英年、行政會議召集人梁振英，皆發聲明表示哀悼或惋惜，其中曾蔭權更大篇幅讚揚：「司徒華先生一生熱愛中華、熱愛香港，致力推動民主發展。他為人剛直不阿，一直堅持理想，從不言休。崢崢風骨，深受各界尊敬.......」

不過有民主派人士慨嘆「此一時彼一時」，自修例風波以來，社會政治對立情緒仍在，就連官方對逝者的態度都受到影響，以往不同政見人士仍然互相尊重的傳統，已一去不返，「相信以倪匡的器度，他在天之靈並不會介意這些。」但亦有建制派人士反指，社會氣氛對立至此，反對派也有一定責任：「『黑暴』期間那麼多人被暴力襲擊嚴重受傷，他們自己又說過些什麼呢？」

霍啟剛：倪匡離世是香港文壇損失

立法會體演文出界議員、民政事務委員會副主席霍啟剛回覆筆者查詢指：「倪匡先生是香港四大才子之一，作品膾炙人口，陪伴香港人成長。他的離世是香港文壇的損失，願他一路好走，家人節哀。」

立法會民政事務委員會主席、民建聯鄭泳舜表示，倪匡和金庸象徵幾代香港人的文化、集體回憶，自身過去在海外讀書期間，也帶同兩人的著作反覆閱讀，倪匡的離世絕對是文化界的損失，「如果我們要向這些前輩致敬，最好的方法就是支持本地文藝界的後進。」

鄭泳舜：政府發稿已顯尊重

被問到政府新聞公告的處理手法，鄭泳舜認為政府有發新聞稿回應，已是對倪匡的一份尊重；站在個人立場，他指雖然倪匡政見與官方有不同，但亦會尊敬其文學泰斗的地位。「我相信倪匡先生終究都是一位熱愛中華文化的人。」