公僕加薪︱楊太形容眾人之事：曾考慮凍薪　工會斥聽太多外間負評

行政會議昨日（6日）建議各級公務員劃一加薪2.5%，追溯至今年4月1日生效，幅度引起各公務員團體不滿。公務員事務局局長楊何蓓茵今早在港台節目上表示，幅度已充分考慮公務員的需要，透露政府本身也有考慮凍薪的選項。



政治決定？楊太：公僕調薪一如政治屬眾人之事

楊何蓓茵強調，薪酬趨勢調查只是考慮的六大因素之一，從來沒有將公務員福祉放在「天秤較低的位置」，不認同相關決定是「向商界傾斜」的說法。她透露在考慮今年薪酬調整時「凍薪我哋又諗過，好高我哋又諗過」，但最終得出2.5%的數字，認為已充分考慮公務員的需要，但承認「冇算式講俾大家聽」。

被問到相關調幅是否「政治決定」，楊何蓓茵指政治是眾人之事，如果從這個角度看，公務員是社會的一份子，他們的事也是眾人之事。她稱，對公務員的表現相當有信心，今日會與公務員四大中央評議會會面。

工會批刻意放大利淡因素 聽太多外間負面評價

公務員總工會主席馮傳宗在同一節目指出，政府今次的做法是刻意放大一些利淡因素，將「綜合考慮」當成破壞過去數十年薪酬調查機制的藉口。他提到，財政司司長陳茂波曾言今年下半年經濟環境會有改善、對香港未來經濟前景充滿信心，但為何談到公務員加薪時，卻以一句「經濟前景不穩定」壓低增幅，質疑理據何在。他指，昨晚收到很多同事反映，政府聽取太多外間對公務員的負面評價，卻沒有切實考慮公務員同事的境況，擔心這對於新政府開局有所不利。

華員會會長利葵燕表示，過去幾年公務員都凍薪，今年調幅遠遜預期，性質上已等同減薪。

梁籌庭。（資料圖片）

梁籌庭形容與機制脫軌 批新局長不吃人間煙火

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭直言不滿加薪幅度：「肯定係唔滿意，個數字一出已經嘩然啦，個個同事鬼殺咁嘈，『有冇搞錯啊？咁對我哋！』」他表示，公務員薪酬調整機制沿用數十年，一直行之有效，惟現時卻突然與有關機制脫軌，批評做法不合理，直斥新上任的公務員事務局局長楊何蓓茵「不吃人間煙火」。

他續指，理解高層加薪約7％，影響力很大，或會令引起公眾反感，但他強調這是根據市場上的數據，並非公務員單方面要求，加上公務員的薪酬調整是滯後一年：「人哋已經使曬喇先輪到我哋㗎咋！」而今年經濟環境下滑，公務員明年或要面對減薪壓力：「加又加唔夠，而且唔係一年嘅事，而家係連續兩年凍薪。」他慨嘆公務員間已失去士氣和拼搏的動力。

他又提到，疫情襲港逾兩年半，公務員不論甚麼職級，都要額外執行抗疫工作：「好多同事中曬招，我哋冇出過聲去怨個政府，去到今時今日，我哋咁大嘅付出，冇功都有勞，你都畀返啲士氣嘅刺激我哋吖…」他促請政府將現時劃一加薪2.5%的幅度，調升至最少4%，否則政府將難以再吸引年輕人加入公僕行列。