專訪｜廖長江：泛民須告別老人政治束縛　不參選影響力不如觀鳥會

去年12月，新選舉制度下的首次立法會選舉，在傳統民主派不參選下，直選投票率創出30.2%新低，非建制派候選人全軍覆沒。現時，民主派大黨民主黨亦面臨艱難的路線抉擇，到底如何在新制度下生存？

建制派「班長」廖長江接受《香港01》專訪時表示，同意民主派仍然代表部份市民的聲音，總不能長期將其摒棄在外，他們長遠而言總需要繼續參選，否則失去地區樁腳後，政治影響力連一個「觀鳥會」都不如。但他重申，參選人必須是「愛國者」，才可符合新時代下的憲制要求，應該告別過去的「老人政治」束縛。



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「如果要去求他們參選就沒意義了」

廖長江指，原則上贊成保留反對派聲音，豐富議會的組成，讓議會更多元化，更有利於監察政府。不過他認為這一點需要由民主派自行領悟，勉強不來：「我個人希望他們參選，但不應該去求他們參選，如果要別人去求，那就沒有意義了，應該是他們自己明白（參選的重要性），再做個決斷何去何從。」

他續指：「再這樣（不參選）下去，我真的覺得他們的政治影響力，和米埔一個觀鳥會差不多，甚至觀鳥會都大影響力過他們。」他笑言這只是一個比喻，實際上也不確定有沒有這樣一個觀鳥會，但背後帶出的意思很明確：一個在體制內長時間缺席的黨派，政治影響力會不斷萎縮，最後連基本的地區樁腳都失去。

領導層要拿出「政治大智慧」走出新道路

廖長江相信，反對派之中也有部份人是愛國者，有條件加入新制度下的立法會，但認為先決條件是「擺脫老人政治的束縛」，坦言很多老一輩反對派人士已泥足深陷，曾參與一些意圖推翻政府的行為，甚至部份可能已身陷囹圄，這批人入閘參選機會不大。他真正抱持希望的，是新一輩反對派領頭人士重新定位，調整過去路線。他以民主黨為例：「應該重新建立民主黨的路向，爭取議席，讓黨派重生。」

這其實是兩難取捨，因為去年民主黨不參選其中一個重要原因，是明白到在重壓的政治氣氛下，即使參選也難以獲勝，因此即使民主黨有轉型之心，會否流失支持亦是實際的問題。不過廖長江指：「這是他們（民主黨）要思考的問題，具體如何做是他們的事。我從來沒有說這條路是平坦的，他們需要『政治大智慧』走出一條新的路。如果黨內有這麼一個人，有這種大智慧而又做得到，那麼我會恭喜你，希望你成功。」