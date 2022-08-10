前地勤盜梁振英子帳戶訂餐　判80小時社服令　梁振英：判刑太輕

全國政協副主席、前特首梁振英兒子梁傳昕的登機帳戶，於2019年遭兩名男子盜用，替梁傳昕購買24份飛機膳食及寄艙行李服務等。案件今早（10日）在東區法院判刑，其中一名被告黎紹泓（24歲，便利店兼職員工）認罪，被判80小時社會服務令。

梁振英在Facebook發文回應裁決，質問黎紹泓現時在哪裡工作，「餐廳？揸的士？我要避開他了。」他在帖文標籤「判刑太輕」。



被告今早求情時表示，因自以為「好搞笑」，才會惡作劇犯案，不過裁判官王證瑜指本案性質嚴重，足以判監，為反映案件的嚴重性，判他80小時社會服務令。

梁振英昨日亦在Facebook發文，指黎紹泓及香港快運的外判地勤人員郭尚文，涉盜用其兒子帳戶，至今二人沒有向他或其家人道歉，「至今在報章上看到的，只是這兩人用口罩或雙手掩蓋面部的照片，今後我在什麼場合再遇上這兩個人，繼續是我在明他們在暗，他們可以繼續『作弄』我和我的家人」。

他今日回應裁決時表示，質問黎紹泓現在哪裡工作，「拉下口罩，讓我看看你好嗎？我在明，曱甴在暗。」