容海恩「爺媳」斷交　袁彌昌否認家變：係遊戲規則　滅親倒也不必

保安局日前點名緝捕在海外籌組「香港議會」的袁弓夷，指他涉嫌觸犯《港區國安法》的顛覆國家政權罪。其子、國際關係學者袁彌昌的太太、新民黨立法會議員容海恩上周五（5日）登報，指本着「國之大義」與袁弓夷斷絕「爺媳」關係。

事隔一周，這段「爺媳關係」的「連繫人」袁彌昌在報章專欄首度公開回應事件，他指父親一向行事「驚世駭俗」，而大家也了解現時香港建制政治的遊戲規則，早已料到事件會發展至此，沒什麼好驚訝，父子倆都理解容海恩的行為，笑言：「大家若以為袁家發生家變，那實在是想多了。」

不過，袁彌昌指事件令人擔心起香港社會「文革化」，人人寧左勿右、急於表忠，慨嘆這無助香港社會重新出發、重新團結社會大多數。



容海恩與袁彌昌當年舉行婚禮，二人父母與葉劉合照。（葉劉淑儀facebook）

對登報理解：表態屬遊戲規則 滅親倒也不必

袁彌昌於《AM730》的專欄指，父親行事一向「驚世駭俗」，作為兒子早已見怪不怪，事態發展早在前年父親「出走」已經預料到：「對於妻子登報與袁爸爸脫離關係，我固然是一早得悉，但也懶得通知袁爸爸，因為我清楚他一定了解現時香港建制政治的遊戲規則——表態是需要的，滅親倒也不必。因此我跟他的態度一樣：對此表示理解，港人亦毋須大驚小怪。大家若以為袁家發生家變，那實在是想多了。」

袁指，社會對「文革化」的憂慮可能言之尚早，但「中共治下本來就一切都是政治」。他說國家主席習近平「七一」來港，對平定亂局作收官之論，強調香港的獨特性和優勢，並強調須構建「一國兩制」統一戰線，藉此團結大多數和爭取民心：「但下面的特區政府和『愛國者』們卻一味奉行寧左勿右，令中央這番苦心經營付諸流水。」

嘆「愛國者」寧左勿右風盛 枉費中央苦心

他指中央想調整姿態為香港開新局，但美國眾議院議長佩洛西訪台，令建制派「硬的更硬、左的更左，一切又打回原形」。此外，立法會補選和港區人大代表選舉將在年底舉行，建制中人「誰敢不『左』——就算是裝裝樣子也只能是『左』。」

袁彌昌警告，真正令人擔心的是這種寧左勿右的風氣，出現了「上行下效」之勢，急於政治表忠：「這種寧左勿右之風一日不除，社會便將繼續政治化下去，這樣『一國兩制』統一戰線亦無從建立起來，無以爭取中立的大多數，香港便永遠不會有真正平定的一天。」