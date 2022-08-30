民建聯倡設「外傭監管局」嚴打跳工　無理提早完約須賠償

現時全港約有35萬外傭，疫下「跳工」現象備受關注。民建聯今日（30日）向特首李家超提交「完善外籍家庭傭工政策倡議書」，針對政府、外傭中介、僱主及外傭提出13項建議，期望可納入10月的《施政報告》。

民建聯批評現行外傭政策落後，主要仍沿用1973年訂立的措施，未能解決現時外傭問題。當中許多僱主投訴指，不少外傭看中疫情期間外傭短缺、需求急增而「斷約跳工」加人工。



有市民反映外傭同屋苑內「跳工」

民建聯家庭事務委員會主席顏汶羽指，該黨收到最多的投訴包括外傭中介收費不明、外傭服務質素與面試時有差異、以及外傭「斷約跳工」等。該黨家庭事務委員會委員蕭煒忠指，「跳工」問題在第五波疫情期間尤為嚴重，曾有投訴指，外傭在3月時提出完約，但僱主兩個月後就在同一所屋苑撞見該名外傭。

蕭煒忠又指，僱主最氣憤的是外傭「規定最低工資」是每月4,630元，但跳工後，最誇張人工可以倍增至每月12,000元。

強制有經驗外傭出示前僱主證明

民建聯建議政府加強打擊違規外傭中介及「跳工」外傭，包括增加「跳工」外傭及不良外傭中介的成本，增設「提早完約賠償費用」。除非僱主因調職、移民，死亡或因經濟上有困難等合理原因，外傭如未能如期完成合約（即兩年工作期）必須於七天内離港；自稱擁有工作經驗的外傭，必須出示由前僱主填寫的工作表現評價等證明，供新僱主參考等。

除此之外，民建聯提出12項建議完善現行外傭政策，包括設立「外籍家庭傭工事宜監管局」；檢討《標準僱傭合約》；規定外傭中介必須為原居地領事館認可機構；修訂《職業介紹所實務守則》關於收費詳情及保證條款；訂立外傭中介評分制度；規管外傭宿舍；設立培訓課程；新設外傭借貸指引；為僱主獨立設置資訊網站；增設聘請外傭開支扣稅；設立外傭查詢及專責部門；增設海外家庭傭工中心。