葛珮帆爆童年遭父親家暴：打到面腫返唔到學　做義工成人生轉捩點

近年兒童被虐個案不斷，民建聯立法會議員葛珮帆接受電台節目訪問，自爆兒時遭家暴經歷，形容自己有一個「不負責任的爸爸」，其中一次被父親抓住頭髮打，「打到面腫返唔到學」。

她坦言曾有放棄生命的念頭：「唔止係身體上的痛，而係心靈上嘅痛，被你認為會最愛你嘅人傷害」，最終一次醫院義工服務經歷，成為其人生轉捩點，決定放下仇恨、活出自己的人生。



曾覺得自己活在地獄

葛珮帆本周一（12日）接受藝人馬浚偉訪問，透露自小在父母爭吵中成長，爸爸有暴力行為，經常虐打家中三兄弟姐妹：「最誇張係，有一次佢扯起我嘅頭髮打，打到我塊面腫晒，腫到返唔到學，五個手指印喺塊面到，唔係拍戲，係真！」她坦言，曾絕望到認為人生無明天而想了結生命：「我7、8歲嗰時係到諗，如果聽日都仲係咁，我就唔想再活落去。」因此，每每看到兒童被虐案也會感同身受，對這些不幸事件忍無可忍。

中學時，葛珮帆跟隨朋友到醫院做義工，令她有深刻感受，更徹底改變她的心態：「我之前一直以為自己活係地獄，但去到醫院發現，醫院先係地獄。」她續說，醫院有很多長者、長期病患者、病童，深受病患其害，不過每當有人探訪，他們便會十分高興，更樂於與義工分享大小事。葛珮帆說：「有啲人一直放唔底，咬牙切齒咁講往事；有啲人見到有義工嚟就好開心，原來快樂係可以自己揀，佢哋救咗我！」

葛珮帆最後勉勵眾人：「我曾經係喺『地獄』爬出嚟嘅人，睇唔到光明，但當你捱過咗，望返轉頭，所有嘢都好少事。唔好理其他人諗咩，做好自己鍾意嘅，堅持選擇快樂、搏盡無悔！」