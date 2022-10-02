楊何蓓茵：電話鼓勵長者打針成功率僅2.65%　籲家人協助推動

政府防疫措施主張保護「一老一幼」高風險人士。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（2日）在Facebook發文指，早前到訪長者安居協會，發現透過電話熱線，成功協助長者預約打針的成功率只有2.65%，坦言「看來不少長者仍堅持己見」，呼籲長者在冬季前完成接種，以得到保護。



楊何蓓茵表示，早前委託長者安居協會，接觸一線通平安鐘服務使用者，透過電話鼓勵長者接種疫苗。現在計劃進行了近一個月，協會接觸了5,850位未接種新冠疫苗的長者，成功協助155位老友記預約打針，以及為78人預約醫療諮詢，「暫時來說，成功率只有 2.65%」。

對於成功率偏低，楊何蓓茵坦言：「我從不低估難度，因為勸服長者的工作不容易，現在看來不少長者仍堅持己見。」她表示她和協會將會繼續做好推廣長者接種疫苗的工作。「打針莫遲疑，我呼籲長者在冬季前盡快完成新冠疫苗接種，而長者家人也要支持和推動長者打針，讓他們獲得疫苗的保護。」