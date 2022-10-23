彭博社指《蝙蝠俠》放映取消或損言論自由　陳國基去信：非常誤導

中環海濱周四（27日）舉行的戶外電影放映會，原定播放曾在本港取景的《蝙蝠俠：黑夜之神》，由於被指含有暴力鏡頭，有關安排最終取消，改播另一套電影《鐵甲奇俠》。彭博通訊社一篇報道提到事件與《港區國安法》有關，以及令人關注本港言論自由受損，政務司司長陳國基昨日（22日）發信予彭博，指報道「非常誤導，與事實相距甚遠」。



政務司司長陳國基。（資料圖片）

信件提到，有關報道指當局禁止播放電影的背景，是「去年生效一項法例容許政府禁播『不利國安』的電影」，說法有誤導成份。信件指出，雖然有報道內容曾經修改，加入是「基於暴力」，但陳國基認為，大家都期望準確的內容應放在報道較前的部份，而報道仍然指控禁止播放有關電影，「引起外界關注香港的言論自由受損」，對此感到可惜。

陳國基強調《基本法》及香港人權法保障言論及其他多方面的自由，《國安法》第4條亦確保依法保護香港居民根據法例享有的權利和自由。他重申，特區政府會堅定不移依法保障市民的人權及自由。

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