梁振英：中國走和平發展道路　不像西方、日本現代化後侵略別人

全國政協副主席、前特首梁振英今日（6日）出席電台節目，指「一國兩制」是偉大創舉，強調香港維護「港人治港、高度自治」的同時，要積極融入國家發展大局，呼籲各界人士要願意付出「時間成本」，多到內地了解國情，不用等通關。

另外，梁振英亦提到有不少西方媒體揣測中共二十大報告，指國家正「走回頭路」。他強調，中共二十大報告的主要目標是建設中國特色社會主義現代化國家，直言中國不會如同其他西方國家，在現代化後侵略其他國家或地區。



全國政協副主席、前行政長官梁振英今日（6日）出席電台節目，指「一國兩制」是偉大創舉。（資料圖片）

等通關其實係守株待兔，如有公職人員可以付出時間成本，為咗香港做事，我會公開表揚佢。 全國政協副主席梁振英

籲港人勿等通關 盡早北上尋機遇

梁振英指，國家主席習近平早於2018年，已曾對香港提出「更加積極主動融入國家發展大局」的期望。他形容，國家對香港的自身優勢發展「睇得好清楚」，香港要更加積極主動促進兩地文化交流，用好「一國兩制」的特殊優勢：「國家支持香港提升國際金融及航運中心等領域，好似航運中心地位，唔係要用貨櫃碼頭處理貨櫃數量嚟『論英雄』。」他指，應透過從事航運的家庭，培養子女成為海事法律專家、海事保險專家等，「咪全香港一齊進步，（香港國際航運中心）地位咪地上升。」他又指，國家是年輕人在職業及人生的更大舞台。

為更好融入國家及了解國情，他呼籲政府官員、行會成員、企業及商會要願意付出時間成本，到內地跑一段時間：「香港同內地係疫情前，每日有40萬人次進出，大家唔好等通關啦，唔好怕『7+3』隔離。我列席二十大，前後共隔離咗16日，除咗無得面對面開會之外，其實都唔影響工作。等通關其實係守株待兔，如有公職人員可以付出時間成本，為咗香港做事，我會公開表揚佢。」他形容這是「時間成本」，但是值得做。

他又指，香港人要「人心回歸」，要視乎港人對內地發展、機會、治安、環保工作等的了解程度，呼籲港人多到內地看看，媒體多報道：「過去有部份港人對國家有成見、偏見，睇報道、報紙後，唔想（香港）係國家一部份，但大家實事求事，自己去睇……我之前喺內地，天朗氣清，我講咗句『哇！無霧霾』，我身邊嘅同事刻同我講『梁主席，我哋都好耐冇用霧霾呢個字，都唔記得有呢件事啦！』」梁振英透露，疫情後將會組織各界，帶領多間中學、媒體到國家視察：「多一個，得一個。」

中國走回頭路？ 「睇動作，係好開放」

梁振英表示，二十大報告中的中心任務是，建設中國特色社會主義現代化國家是：「現代化係我哋兩代人追求嘅夢想......有各國特色，但都會基於中國現況而落實。」他績指，在近代歷史中可見，不少國家在現代化後便會侵略其他國家或地區：「近代歷史裏面大家可以睇到，尤其是西方國家——其實日本都係，現代化之後就用佢哋嘅力量去侵略他人，香港就係咁嘅一個結果。香港點解會被英國殖民管治？就係因為英國現代化，船堅炮利之後就嚟攻打我哋、佔領香港。我哋（中國）有無做呢事？我哋無，唔會做呢啲事，中國式現代化，就係走和平發展道路的現代化。你唔好經常怕如果中國現代化，就會好似西方國家、日本呢啲國家，好似近代歷史一樣，現代化之後就去攻打人。」

提到有西方國家認為中國進入戰略競爭，亦有部份西方傳媒，指中國走回頭路，梁振英以「睇過去動作」反駁該說法，他指：「大灣區發展，包括南沙、前海、橫琴，其中國務院早前宣布南沙計劃嘅總整方向係『面向世界』，『面向世界』咪即係開放！仲有舉行「中國國際進口博覽會」，要引進來，所以大家睇動作，係好開放。」

另外，梁振英提到有西方媒體批評內地法治，他反駁指每年兩會期間，高檢及高院要向民眾發表報告，並進行投票：「全國人大代表要投票，投票率係愈嚟愈高，睇唔到其他國家嘅司法機關會每年向民衆交代檢察及司法機關工作，但我哋嘅司法機關交代案件、分類、過程中出現咩問題等」，認為內地司法有明顯進步。