單眼鄧家彪建議何永賢睇《下流上車族》　局方擬在港島建簡約公屋

立法會改革扶貧政策和策略小組委員會今日（15日）舉行會議。房屋局局長何永賢於會上透露當局目前已有6個心水選址，包括新界、擴展市區及港島區，以興建簡約公屋，有信心在4年內提供3萬個簡約公屋單位。



另外，上周接受視網膜手術的工聯會議員鄧家彪今日亦「單眼」出席會議，以電視劇《下流上車族》例，指出香港夾心階層對房屋問題的心酸，更建議何永賢觀看該劇集：「局長有時間可以睇下，幾好睇、幾好笑！」何永賢笑指自己有觀看該劇集：「都係反映香港情況，大家好關心嘅問題！」



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選委會界別議員江玉歡指，政府目標在5年內興建3萬伙「簡約公屋」，即約100棟房屋，若要達標，即每年只少興建20棟「簡約公屋」，約6,000伙單位，不過政府過往每年最多興建約5,500伙單位，她詢問當局為何有信心提出該目標。她又詢問「簡約公屋」是否已有「心水」選址，及其營運方式。

組裝合成加快興建 部份建築不打樁

何永賢表示，有信心在第4年達到提供3萬個單位的目標，形容開工至完工「唔會慢」，她解釋指，「簡約公屋」將以組裝合成的方法興建，而建築署已有充足經驗，在疫情期間，4個月內成功興建約2,000個檢疫營舍和方艙醫院。她透露當局目前有6幅心水土地，分別位於新界、擴展市區及港島，大多是短期內被用作為停車場或閒置的土地。她又指，為加快「簡約公屋」的供應，部份只有3層的房屋興建時不會打樁，10層以上的樓宇則需要打樁甚至設有升降機，以善用市區珍貴土地。「簡約公屋」租金為標準公屋的九折，屆時會以招標模式營運。

▼10月25日 房屋局公布開簡約公屋內籠設計▼



工聯會吳秋北問到，當局會否考慮在廣東省購買閒置房屋，並邀請長者到內地居住安老，有助騰出本地房屋，增加供應數量，加快市民上樓速度。何永賢坦言，對長者而言，適應能力及周邊配套尤其重要，指有不少年輕家庭「搬區」也會感到不安，長者更甚，擔心他們未能適應全新的居住環境。

《下流上車族》反映港人兩難局面？

鄧家彪指《下流上車族》反映香港夾心家庭的生活難處，指有不少基層市民想上公屋，卻擔心入息超標，壓抑收入或虛報收入，令到香港勞動力減少。到市民成功入住公屋時，家中小朋友又長大成人，可以外出工作，家庭收入又容易超額，屆時便要面臨拆戶等問題。何永賢強調，當局會致力維持公屋和「綠置居」與其他資助出售房屋，例如居屋的比例為「七：三」，實現市民置業的夢想。