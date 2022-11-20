高永文：中共「一黨專政」是歷史選擇　帶領人民戰勝日本軍國主義

國家主席習近平在中共二十大會上，提到要完善醫療體系以及促進中藥發展。行政會議成員、全國政協委員高永文今日（20日）出席座談會，表示期望香港與內地通關後，可以領團到內地醫療機構，交流人才培養、監管等意見，推動兩地發展。

高永文又提到，有不少受殖民教育的港人難以習慣國家「一黨專政」，但認為這是「歷史的選擇」，自共產黨帶領人民戰勝日本軍國主義起，人民已經選擇了共產黨。他又指共產黨一直以「人民至上」為執政理念，亦有自我完善的機制，與西方政黨刻意挑起仇恨，操弄政權的方式大不同。



由共產黨成立，到帶領我哋全國人民去抵抗日本嘅侵略，其實係一個歷史嘅選擇……喺戰勝日本嘅軍國主義之後，我哋嘅人民畀咗一個選擇，就係共產黨。 行政會議成員高永文

高永文：殖民教育使港人難接受一黨專政

高永文關注近年內地醫療改革及發展，他透露自己早於2005年已隨訪問團，到大灣區了解內地行醫情況，除可協助改善當地醫療設施外，亦可加深香港醫療機構對內地醫療情況認識，交流兩地人才培育及管理意見，推動香港醫療機構到內地發展。

高永文指，個人對「二十大」報告中「一國兩制」的論述最為印象深刻，認為香港須思考未來要如何發揮「一國兩制」的優勢，推動國家在不同範圍更國際化。他直言或有不少港人受西方教育影響，難接受國家「一黨專政」，但他強調這是歷史的選擇：「對好多土生土長，喺接受殖民地教育嘅人，一提起共產黨『一黨專政』呢件事，大家可能都唔太習慣，即係我哋從細到大學習一套西方嘅政治情況（不同）。」

他從歷史角度分析「一黨專政」的形成：「點解中國共產黨會喺香港、喺我哋祖國完成咗『一黨專政』呢，呢個其實係歷史嘅選擇。我哋喺辛亥革命前後嘅歷史，受到列強侵犯，國家生靈塗炭，個情況大家都應該知道，跟住又有日本侵華。實際上，由共產黨成立，到帶領我哋全國人民去抵抗日本嘅侵略，其實係一個歷史嘅選擇。當然，佢有獨特因素，因為共產黨特質，喺工農群體入面，同埋以人民至上嘅精神，貫穿咗喺共產黨早期嘅革命入面，令到喺戰勝日本嘅軍國主義之後，我哋嘅人民畀咗一個選擇，就係共產黨。」

斥西方政黨挑起民族仇恨搶支持 「好似特朗普咁」

他認為如何維持政權，與國家及政治制度發展有緊密關連，提到西方政黨以黨與黨之間的競爭，以及競選維持政權，與中國的政治制度大相徑庭：「我哋𠵱家走嘅就係共產黨『一黨專政』，其他嘅多黨就係一齊透過協商，一齊去參政。」他認為大眾可從西方國家近來的政治形勢發展比較出兩者優劣：「英國、美國，兩個政黨係咪真係有邊個好，邊個唔好呢？其實兩個政黨，啲政客全部都係去玩弄支持度，找出民眾關心嘅議題，但民眾關心嘅議題多數都係啲好『juicy』嘅議題，或者挑起民族與民族之間嘅仇恨，但我哋中國就唔係咁。」

高永文又提到，西方認為「一黨專政」只會出現如同帝制般的腐敗，因而須將政權交替的選擇權交在人民手上，但他直言大眾可自行判斷西方現況是否如此。他表示，樂見共產黨建立自我完善機制，自行探討黨內有何不足的地方：「美國共和黨、民主黨，甚至英國保守黨自己開大會，其實都係政治操弄，嗰啲領導人發表演說嗰時，好似（美國前總統）特朗普咁，下下都係挑起唔同政見人士嘅仇恨，增加自己嘅支持度。」他坦言：「我哋共產黨（如果）要永遠一黨專政，佢自己必須要能夠繼續完善，我暫時睇到我哋係朝呢個方向去。」

譚惠珠籲「築巢引鳳凰」 引醫療人才落戶香港

基本法委員會副主任譚惠珠出席同一座談會，她表示疫情對全球人民造成影響，不過香港在中西醫藥合作下，本地疫情得到控制，認為以香港為中西基地，使其協同發展的信念正確，寄語港人要把握科技及二十大為港留發展空間的優勢。

譚惠珠認為，香港應與內地的醫療發展一同抵礪前行：「中西醫護培訓、中西醫藥應用、醫院管理、資用運用等等，香港同內地可以互補短長，共同開創。」她指，新一份《施政報告》中，推出多項確立中醫藥地位的政策，包括中藥常規化、增加使用中藥的醫院數目、推動中醫專業發展、內地藥物可在港註冊等。她認為香港須凝聚及培訓中、西醫療人才，壯大專業團隊：「香港好適合由外國回流嘅人才，醫生、生命科學家留住或者定居，亦歡迎內地專才、專家來港留住或者定居，我認為香港政府要對簽證、居留、工作條件，盡量放寬。」她形容要以「築巢引鳳凰」的政策，把握黃金機會，爭取更多醫療人才來港。

她又指，香港未來須面對人口老化的問題，認為醫療界可以把握機會將醫療產業做大、做強：「發展醫療產業可以更好解決老年人的醫療條件，促進香港長者更加長壽……人口老化，同埋消費意識增加，就會帶動醫療健康服務，同埋產品需求上升。」她建議投資界及港府善用河套區及北部都會區，致力發展醫藥科技。

除此之外，譚惠珠認為疫情推進醫療及科技的結合，以遙距診症為例，指其有助更好分配醫療人手，和防止香港醫療崩潰。她指內地5G服務已有數千項專利，智能醫院亦更為普及，認為香港要掌握機會，向內地出口高科技醫療機械、生命醫藥等。