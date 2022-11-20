丘應樺：曾多次與政界擦身而過　收邀請當局長無考慮即答應

商務及經濟發展局局長丘應樺於今日（20日）播出的港台節目中，分享自己在航空業打滾多年的經驗，坦言疫情對航空業造成嚴重衝擊。丘應樺作為前國泰港龍航空行政總裁，他形容港龍結業當日，是他人生最黑暗的一日。

其後，他僅享受了4日「老人與狗，一齊睇海」的退休生活後，便隨即加入大灣區航空，打造走年輕化及簡約化的航空公司。一年後更轉航道，加入「熱廚房」當官。他坦言：「無考慮，馬上答應，係難得嘅機會奉獻國家、社會。」



多次與政場擦邊而過 終出任局長

丘應樺透露，當年因高考失手而提早進入職場，加入怡中航空展開40年的航空業生涯，後來加入國泰，並出任國泰港龍航空行政總裁一職。他表示在職業生涯上曾處理多個大小不同的危機，包括火山爆發時，安排前往英國參加公開考試的學生優先上機，他直言會以實際運作情況和顧客需要為考量點。

後來，港龍航空受疫情影響，在2020年10月結業，丘應樺坦言向空服工會解釋相關決定時「喊到收唔到聲，係人生最黑暗嘅一日」。原在同年12月退休的丘應樺，卻在2021年1月上任大灣區航空，擔任行政總裁，他解釋指自己原想「諗住老人與狗，一齊望海」，但與創辦人黃楚標一拍即合，他便決定以過去40年的經驗，以「藍海戰略」為香港打造一間嶄新的航空公司：「畀客人有自主權，『value for money』（物有所值），你想食M記？豬腸粉加甜醬？我做到咪畀你。」

丘應樺透露自己年輕時曾投考政府的人民入境事務處，甚至到「驗身」階段（即背景審查），但卻因家庭背景關係而止步：「都算係紀律部隊，要填『GF200』嘅表格，做背景調查，但可能因為台灣關係……以前政府唔容許。」

丘應樺於2016年，在公司鼓勵下參與立法會航運交通界選舉，不過卻以42比127得票，大敗於易志明。他指當然會坦然面對落選，更認為是次選舉經驗為他帶來啟發：「唔係人人有機會參選，當中交咗好多朋友，了解咗成個選舉過程，接觸到政治範疇。」

明年或出訪中東尋發展機會

到今年7月，丘應樺正式換上新跑道，上任商務及經濟發展局長。他表示收到邀請時，二話不說即答應走進這個「熱廚房」，形容「義不容辭」。有鑑於地緣政治的發展，丘應樺認為香港須加強與東盟十國的貿易合作，透露明年或到中東國家探索與新興經濟體的合作機會。另外，他又提到國家與非洲有緊密貿易來往，香港亦可把握機會探索在非洲的新經濟體、新市場。

丘應樺認為，要「說好香港故事」不能單靠政府，業界、商會和民間團體的宣傳會「更容易接受」；另外，政府則會透過駐外地的經貿辦事處、貿發局與投資推廣署在128個國家的65個辦事處，說出香港的文化、教育、美食的「好故事」。

被問到培育人才方面，建議年輕人向哪個方向發展，丘應樺表示國家「十四五」規劃提及創科發展的篇幅多，同時香港有不少企業也有轉型需求，亦提到知識產權的發展，指相關知識對香港人較新，建議年輕人向有關方向發展。