加價潮︱易志明：巴士公司營運困難　可增車站小賣店賣水幫補

各專營巴士公司申請加價一至兩成。航運交通界立法會議員易志明今早（24日）在港台節目上表示，由於本港人口減少、市民在經濟轉差下減少出行，以及遊客大減，專營巴士的客量相應減少，加上地緣政治因素令燃油費大增，令巴士公司面對營運困難，必須透過加價維持營運。他又建議政府協助專營巴士公司增加非票務收入，例如可在公共交通交匯處（如巴士總站等）增設小賣店賣水、零食等，讓營辦商增加出租收入。



易志明建議，政府協助專營巴士增加非票務收入，例如減少車身廣告限制和容許利用車厰作商業用途。此外，交通交匯處的空間也可以盡用：「譬如交通交匯處如果有空間嘅，係咪可以容許啲公交營辦商出租做一啲小賣店，都方便啲乘客買下水、小零食咁樣，亦都可以為佢創造一啲租金嘅收入。」若專營巴士無可避免要加價，政府應加大公共交通車費補貼，以減少市民壓力，據其了解，政府現時的公共交通補貼已有類似的政策效果，未來可考慮是否擴大。

易志明又指，政府財政儲備仍然相當充裕，應有逆周期措施抒緩專營巴士的營運困難，包括延長燃油補貼，又指專營巴士生意受港鐵擴展鐵路線影響，可考慮將部份港鐵股息撥作支援公共交通工具，相信可有助減少巴士加價幅度，實際上政府目前的公共交通津貼，已有這種政策效果，未來可以考慮再增加補貼。

陳恒鑌：巴士加幅較高 應善用豁免隧道費基金

另一立法會議員，交通事務委員會委員陳恒鑌在同一節目表示，今次專營巴士申請的加幅較高，希望政府顧及市民承擔能力。談到以專營巴士豁免隧道費基金結餘抵消加幅，他認為每間公司基金結餘數字不同，例如城巴新巴近年經常加價，其實基金結餘不多，作用可以較少。他提醒，要謹慎審批加價，避免基金淪為「提款機」。