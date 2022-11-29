職安修例︱議員質疑「合資格電工」定義含糊　李鎮強：可能我都算

政府擬提高職業安全及職業健康違規罰則，相關法案委員會今日（29日）召開會議，並繼續逐項審議。有議員關注條例有關電工的「合資格人士」定義，認為非常含糊，隨便找一個人都可以被視為「合資格人士」，東主亦容易誤墮法網。



李鎮強指「合資格人士」沒有定義。（資料圖片）

行業規管不一 難一概而論

事緣政府的修例建議的「合資格的人所犯的罪行」中，提到東主如果沒有找合資格人士檢查設備，須負上法律責任，但「合資格人士」沒有任何定義，多名議員質疑為何政府不趁今次修例，釐清相關問題。

自由黨李鎮強質問，既然條文內沒有定義清楚，是否「小學三年班畢業」都可被視為「合資格」，到底是否需要牌照。勞工處助理處長（職業安全）陳家禮指需要有經驗、受訓練的人員，但承認不同行業規管制度不一，難以一概而論。

李鎮強舉例指，電工涉及一些很危險的檢查工序，不能模糊處理，隨即向委員會主席陸頌雄笑指：「如果係咁嘅話，即係我又得，你又得（可被視為合資格人士）！」其後民建聯郭玲麗申報持有電工A牌資格，同意條例需要清晰界定何謂「合資格人士」。

勞工及福利局副局長何啟明解釋，有部份行業的規管沒有想像中嚴謹，牌照固然是檢視因素之一，但亦有些崗位是純粹「紅褲子出身」，由「老師傅」傳承經驗。

經民聯陸瀚民提醒，即使是「合資格人士」，也可能不知道自己是否「合資格」，如果沒有定義，有人或會自以為合資格但又其實不合資格，東主或會誤墮法網，政府要考慮清楚。

郭玲麗申報持有電工A牌。（資料圖片/張浩維攝）

逐條審議已持續5次會議 陸頌雄料或拖至明年

今次已是法案委員會的第7次會議，逐條審議階段持續5次會議都還沒完成，單是今是的會議就持續4小時。會議期間，陸頌雄在會議中不止一次提醒，逐條審議是審視每項條文的細節，不要「又返返轉頭講之前嘅嘢」。

陸頌雄在小休期間向記者表示，預料需要再開約6至10小時會議，希望聖誕前可完成逐條審議階段，但苦笑指「唔一定得」，如保守估計，可能在明年農曆新年前才可完成。