港鐵甩門｜劉國勳倡罰款機制考慮事故嚴重性　運輸局：可發改善信

港鐵荃灣綫列車月中發生罕見「甩車門」事件，立法會鐵路事宜小組委員會今日（2日）討論事故。民建聯立法會議員劉國勳稱事件非常嚴重，認為港鐵罰款機制除計算服務延誤時間外，也應考慮到事件嚴重性，例如有否造成人命傷亡等。



運輸及物流局副秘書長黃珮玟指，除了罰款機制外，政府若在日常溝通和檢視中，發現港鐵在鐵路安全上有過失，可視乎情況作出跟進，例如發出改善信。港鐵車務總監李家潤說，仍在研究路軌金屬護欄移位引致碰撞的原因，港鐵將利用科技做好預測性維修。他解釋當日有乘客打開車尾緊急車門進入路軌，但因列車車頭受損而未能即時送達車長，新購入的列車（Q車）已裝有智能設備，緊急門打開時會通知控制中心，會考慮在全數列車安裝。



陸頌雄轟甩門重演：噚日仆親 下次都會留意階磚呱

實政圓桌田北辰指，今次事故顯示港鐵疏散系統出現龐大漏洞，要求港鐵規定每當事故發生時，控制中心須停駛附近的列車，以免發生意外，亦必須在鐵路交滙處安裝閉路電視。工聯會陸頌雄稱，港鐵上年亦曾發生車門甩脫事件，但每次港鐵委聘的專家團隊都無法找出核心問題所在，令同類事件再次發生，「噚日喺街仆親，撞到個圍欄，你下次都會留意下可能撞到個階磚。」他質疑，由港鐵委聘團隊檢視予人利益衝突之嫌，「點解唔係機電署搵人去查？」

機電工程署副署長潘國英表示，署方有聘請專家團隊監測港鐵檢視工作，將全面檢視路軌旁設備和構築物。

周小松質疑核心維修外判難保質素

勞聯周小松批評港鐵對事故輕描淡寫，「如果今次事件唔係星期日發生，而係發生喺工作日，每一節車箱都逼滿人，將會發生咩慘劇呢？ 」他指若果列車並非正駛入車站，而是高速行駛期間出軌，將會造成嚴重傷亡。他認為，港鐵不能外判最核心的維修工作，希望港鐵加強監管。