易志明、陳振英、吳永嘉續任監警會副主席　5名新成員包括陳澤銘

政府今（30日）宣布，再度委任監警會3名現任副主席，分別為航運交通界立法會議員易志明、金融界立法會議員陳振英，及經民聯工業界（第二）立法會議員吳永嘉。保安局局長鄧炳強感謝監警會為確保香港享有公平、有效和具透明度的兩層投訴警察制度作出的寶貴貢獻，強調政府會繼續維護一個公平公正、行之有效的投訴警察制度。



政府同時再度委任三名副主席及五名成員，以及委任五位新成員。獲再度委任的成員有李文斌、羅孔君、陳正欣、陳美寶與余漢坤。新委任的成員為陳澤銘、許明明、林峰、阮家興與施榮恆。任期由2023年1月1日開始，為期兩年。

保安局局長鄧炳強說：「我十分感謝監警會為確保香港享有公平、有效和具透明度的兩層投訴警察制度作出的寶貴貢獻。我亦向即將卸任的委員歐楚筠、朱永耀、李曉華、李家仁醫生、彭韻僖、黃至生教授及楊華勇致以衷心謝意，他們在任內積極參與監警會的工作及提供建設性意見，協助監警會發揮其獨立的監察職能，確保市民的投訴獲公平公正處理。」

鄧炳強表示，政府會繼續全力支持監警會履行其法定監察職能，維護一個公平公正、行之有效的投訴警察制度，進一步鞏固市民的信心。